Пониженное атмосферное давление. Погода в Крыму

В ближайшие дни погоду в Крыму определит область пониженного атмосферного давления.

В субботу еще сохранится сухая и солнечная погода, а воскресенье и понедельник в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят первые весенние грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха все три дня будет: ночью +6…+11°; днем 21…+26°, на побережье и в горах немного прохладнее, +15…+20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .