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Пониженное атмосферное давление. Погода в Крыму
иллюстрация: pxhere.com

Пониженное атмосферное давление. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:45 01.05.2020

В ближайшие дни погоду в Крыму определит область пониженного атмосферного давления.

В субботу еще сохранится сухая и солнечная погода, а воскресенье и понедельник в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят первые весенние грозы. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха все три дня будет: ночью +6…+11°; днем 21…+26°, на побережье и в горах немного прохладнее, +15…+20°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Пониженное атмосферное давление. Погода в Крыму

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