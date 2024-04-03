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Понятие «домашний тиран» имеет определение в УК РФ – «угроза убийством». 46-летний крымчанин осознал
Иллюстрация: ImgHub.ru

Понятие «домашний тиран» имеет определение в УК РФ – «угроза убийством». 46-летний крымчанин осознал

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:35 03.04.2024

В Кировском районе к ограничению свободы приговорен 46-летний мужчина за угрозы убийством и лишение свободы своей сожительницы. Крымчанин признан виновным по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Судом установлено, что осужденный в конце декабря 2023 года, находясь по месту своего жительства, в ходе конфликта с  сожительницей связал ее и заклеил скотчем рот, лишив потерпевшую возможности свободно передвигаться и позвать на помощь. В это же время осужденный высказывал в адрес женщины угрозы убийством, — рассказали в прокуратуре.

Незаконные действия осужденного пресечены сотрудниками отдела МВД России по Кировскому району.

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Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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