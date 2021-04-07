Попали «на камеру»: в Ялте разбираются с вандалами, разрисовавшими городское имущество

Данный факт порчи городского имущества в Ялте зафиксировали операторы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба — 112 города Ялта».

В общей сложности мы насчитали более десятка эпизодов, в том числе на набережной и Пушкинском бульваре, в Пионерском парке, на входе в Массандровский пляж и на других центральных улицах города, — цитирует Отдел информационной политики Администрации города Ялта начальника МКУ «ЕДДС-112 города Ялта» Игоря Кирилюка.

Информацию об этом они передали в полицию, где установили путь следования вандалов и сейчас в отношении нарушителей проводится следствие.

К сожалению, это далеко не единичный случай, когда в поле обзора уличных видеокамер наблюдения попали различного рода правонарушения. Этой зимой нам удалось выявить факт воровства цветочной рассады с набережной города и установить личность правонарушителя. Ранее с помощью видеокамер мы смогли найти родителей потерявшегося в Пионерском парке ребенка, — говорит руководитель ЕДДС.

С начала этого года операторы Единой дежурной диспетчерской службы с помощью видеокамер зафиксировали 124 факта порчи городского имущества, а в 2020 году было зафиксировано 473 таких факта.

Напоминаем, что согласно ст. 3.11 «Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления» Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года «Об административных правонарушениях в Республике Крым» нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Администрация города Ялта обращается к жителям и гостям города с просьбой не портить городское имущество, соблюдать и уважать труд сотрудников муниципальных учреждений и учить этим простым правилам своих детей:

Ялта — наш общий дом, и каждый из нас мечтает жить в чистом и уютном доме. Сохранить его таким – наша общая задача.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта