Поправки в Конституцию передадут на подпись Путину ко дню воссоединения РФ с Крымом

Пакет поправок в Конституцию РФ, в случае их одобрения в парламенте и положительного заключения Конституционного суда, планируется передать на подпись президенту РФ Владимиру Путину к 18 марта. Об этом сообщает «Интерфакс» , со ссылкой на свой источник в рабочей группе по поправкам в Основной закон страны. По его словам, «эта дата — день воссоединения Крыма с Россией — имеет символическое значение».

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении 10 марта, а в третьем, окончательном, чтении — 11 марта. Региональные заксобрания могут рассмотреть поправки к Конституции сразу после их одобрения Советом Федерации (это будет 12-13 марта). В соответствии с требованиями неизменной девятой главы Конституции поправки в главы с третьей по восьмую должны поддержать две трети региональных законодательных собраний.

Собеседник «Интерфакса» отметил, что «при таком развитии событий Совет Федерации утвердит решение регионов 14 марта, после чего документ направится в Конституционный суд». Затем его подпишет Президент. Наконец, поправки вступят в силу, если они будут одобрены на Общероссийском голосовании 22 апреля.

Отметим, что Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду, 4 марта завершил рассмотрение поправок, поступивших к законопроекту Президента РФ об изменениях в Конституции. Всего к Конституции поступило 387 поправок.