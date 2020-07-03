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Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля
Фото: kremlin.ru

Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 03.07.2020

Президент подписал Указ.

Президент РФ распорядился официально опубликовать Конституцию России с внесенными в него поправками. Так, Владимир Путин подписал Указ, которым установил дату вступления в силу поправок в Основной закон  — 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

Поправки в Конституцию Российской Федерации… вступают в силу 4 июля 2020 года, — говорится в тексте Указа.

Глава государства тем же указом распорядился произвести официальное опубликование конституции с внесенными в нее поправками.

Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), — говорится в документе.

Согласно ранее подписанному президентом закону о поправках к Конституции, официальное опубликование должно состояться «незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования».

Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что поправки в Основной закон вступят в силу только в случае их одобрения гражданами на Общероссийском голосовании.

Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

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