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 Попробуйте найти «Артек» на фото из космоса

 Попробуйте найти «Артек» на фото из космоса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:56 26.10.2021

Уроженец Балаклавы, Герой России, летчик космонавт Антон Шкаплеров обнародовал в своем Instagram очередное фото Крыма, сделанной из космоса. На этот раз в объективе космонавта – ЮБК, Международный детский центр «Артек».

Узнали этот международный детский центр? Пролетая над #Артеком, сделал фотоснимок, зная, что в этот момент на меня смотрит из лагеря моя дочь Кира (заранее была предупреждена о пролете Международной космической станции). Отдых ей очень нравится, — написал Шкаплеров.

 Попробуйте найти «Артек» на фото из космоса

 Попробуйте найти «Артек» на фото из космоса

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