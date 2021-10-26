 Попробуйте найти «Артек» на фото из космоса

Уроженец Балаклавы, Герой России, летчик космонавт Антон Шкаплеров обнародовал в своем Instagram очередное фото Крыма, сделанной из космоса. На этот раз в объективе космонавта – ЮБК, Международный детский центр «Артек».

Узнали этот международный детский центр? Пролетая над #Артек ом, сделал фотоснимок, зная, что в этот момент на меня смотрит из лагеря моя дочь Кира (заранее была предупреждена о пролете Международной космической станции). Отдых ей очень нравится, — написал Шкаплеров.