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Попросил прокатиться и уехал прямиком в ломбард. Инцидент в Севастополе
фото: pxhere.com

Попросил прокатиться и уехал прямиком в ломбард. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:57 19.12.2021

В Севастополе, воспользовавшись доверчивостью несовершеннолетнего, ранее судимый мужчина завладел велосипедом стоимостью около пяти тысячи рублей и скрылся.

В дежурную часть Отдела МВД России по Нахимовскому району обратилась мама 15-летнего подростка. Она сообщила, что днём у её сына незнакомый мужчина попросил велосипед, чтобы прокатиться, а когда оказался за рулём двухколёсного транспорта, скрылся на нём в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Полицейские выяснили, что 35-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. В отделе полиции задержанный признался в содеянном и рассказал, что в тот же день сбыл похищенный велосипед в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды, — озвучили детали происшествия в УМВД России в Севастополе.

Отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Попросил прокатиться и уехал прямиком в ломбард. Инцидент в Севастополе

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