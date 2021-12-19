Попросил прокатиться и уехал прямиком в ломбард. Инцидент в Севастополе

В Севастополе, воспользовавшись доверчивостью несовершеннолетнего, ранее судимый мужчина завладел велосипедом стоимостью около пяти тысячи рублей и скрылся.

В дежурную часть Отдела МВД России по Нахимовскому району обратилась мама 15-летнего подростка. Она сообщила, что днём у её сына незнакомый мужчина попросил велосипед, чтобы прокатиться, а когда оказался за рулём двухколёсного транспорта, скрылся на нём в неизвестном направлении. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Полицейские выяснили, что 35-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. В отделе полиции задержанный признался в содеянном и рассказал, что в тот же день сбыл похищенный велосипед в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды, — озвучили детали происшествия в УМВД России в Севастополе.