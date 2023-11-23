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Попросила кормить кошек — лишилась бриллиантового кольца. Инцидент в Севастополе
фото: pikist.com

Попросила кормить кошек — лишилась бриллиантового кольца. Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:31 23.11.2023

История такова: 27-летняя девушка собралась на несколько дней уехать из города и попросила своего 23-летнего приятеля периодически кормить кошек, живущих в её квартире.

Воспользовавшись отсутствием хозяйки жилища, молодой мужчина обыскал квартиру и, обнаружив в одной из комнат кольцо с драгоценным камнем, тайно похитил его. Криминальную добычу он в дальнейшем сбыл в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил на погашение кредитных обязательств и покупку продуктов питания. Вернувшись домой, девушка заметила пропажу ювелирного украшения и обратилась с заявлением в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. 

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району злоумышленник был задержан, в отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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