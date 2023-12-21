Попросила знакомого купить лестницу…  в итоге ни денег, ни лестницы. Случай в Сакском районе

В Сакском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в присвоении и растрате денег пенсионерки.
В МО МВД России «Сакский» обратилась пожилая женщина из Сакского района. 74-летняя местная жительница рассказала, что попросила купить металлическую лестницу своего знакомого из Евпатории, которому передала 11 тысяч рублей. Со слов потерпевшей: ни лестницы, ни денег обратно она так и не получила, — рассказали подробности в МВД по РК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульной службы установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый 36-летний житель г. Евпатория. Злоумышленник признался, что присвоил себе чужие деньги и потратил на личные нужды.
Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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