Популярные города Крыма для отдыха в 2020 году? Да практически все

Сервис бронирования отдыха Tvil.ru выявил, какие города Крыма популярны у туристов для отдыха в этом году.

Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Керчь составили десятку городов для семейного отдыха, по итогам лета 2020. Туристы бронировали отдых в городах-курортах Крымского полуострова на период от 1,5 до 8,2 ночи и тратили на проживание от 1,9 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Симферополе, дороже — в Ялте, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирования туристами жилья для отдыха в 2020 году.

Десять популярных городов в Крыму для отдыха в 2020 году:

Ялта — 3 426,73 рублей / 6,35 ночи* Феодосия — 2 459,64 рублей / 6,28 ночи Евпатория — 2 512,84 рублей / 8,24 ночи Алушта — 2 793 рубля / 7,17 ночи Севастополь — 2 637,31 рублей / 4,83 ночи Судак — 2 447,54 рублей / 6,51 ночи Алупка — 2 654,42 рублей / 7,47 ночи Симферополь — 1 926,64 рублей / 1,51 ночи Саки — 2 198,76 рублей / 8,02 ночи Керчь — 2 394,12 рублей / 2,73 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток