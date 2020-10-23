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Популярные города Крыма для отдыха в 2020 году? Да практически все
фото: Lars_Nissen (pixabay.com)

Популярные города Крыма для отдыха в 2020 году? Да практически все

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:56 23.10.2020

Сервис бронирования отдыха Tvil.ru выявил, какие города Крыма популярны у туристов для отдыха в этом году.

Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Севастополь, Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Керчь составили десятку городов для семейного отдыха, по итогам лета 2020. Туристы бронировали отдых в городах-курортах Крымского полуострова на период от 1,5 до 8,2 ночи и тратили на проживание от 1,9 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Симферополе, дороже — в Ялте, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирования туристами жилья для отдыха в 2020 году.

Десять популярных городов в Крыму для отдыха в 2020 году:

  1. Ялта — 3 426,73 рублей / 6,35 ночи*
  2. Феодосия — 2 459,64 рублей / 6,28 ночи
  3. Евпатория — 2 512,84 рублей / 8,24 ночи
  4. Алушта — 2 793 рубля / 7,17 ночи
  5. Севастополь — 2 637,31 рублей / 4,83 ночи
  6. Судак — 2 447,54 рублей / 6,51 ночи
  7. Алупка — 2 654,42 рублей / 7,47 ночи
  8. Симферополь — 1 926,64 рублей / 1,51 ночи
  9. Саки — 2 198,76 рублей / 8,02 ночи
  10. Керчь — 2 394,12 рублей / 2,73 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Популярные города Крыма для отдыха в 2020 году? Да практически все

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