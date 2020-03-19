Популярные города России для путешествий с детьми в мае? Бахчисарай в лидерах!

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Бахчисарай, Москва, Нижний Новгород, Владивосток, Красноярск, Петрозаводск и Краснодар составили десятку городов, популярных для путешествий с детьми в мае. Туристы с детьми бронируют весенние поездки на период от 1 до 4,6 ночи и потратят на аренду жилья от 2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в мае в Петрозаводске, дороже — в Казани, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 по 31 мая 2020 года. В список не вошли курортные города на черноморском и азовском побережье страны.
Десять городов, популярных для путешествий с детьми в мае 2020:
- Санкт-Петербург — 3944,2 рублей / 4,6 ночи
- Казань — 6826,9 рублей / 2,6 ночи
- Воронеж — 1783 рублей / 2 ночи
- Бахчисарай — 3012,8 рублей / 1,3 ночи
- Москва — 3600 рублей / 3,3 ночи
- Нижний Новгород — 3140 рублей / 2,5 ночи
- Владивосток — 4160 рублей / 3 ночи
- Красноярск — 2390 рублей / 4 ночи
- Петрозаводск — 2000 рублей / 2 ночи
- Краснодар — 2190 рублей / 1 ночь
* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей