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Популярные города России для путешествий с детьми в мае? Бахчисарай в лидерах!
фото: pxhere.com

Популярные города России для путешествий с детьми в мае? Бахчисарай в лидерах!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:53 19.03.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города России для путешествий с детьми в мае в 2020 году.

Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Бахчисарай, Москва, Нижний Новгород, Владивосток, Красноярск, Петрозаводск и Краснодар составили десятку городов, популярных для путешествий с детьми в мае. Туристы с детьми бронируют весенние поездки на период от 1 до 4,6 ночи и потратят на аренду жилья от 2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в мае в Петрозаводске, дороже — в Казани, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 по 31 мая 2020 года. В список не вошли курортные города на черноморском и азовском побережье страны.

Десять городов, популярных для путешествий с детьми в мае 2020:

  1. Санкт-Петербург — 3944,2 рублей / 4,6 ночи
  2. Казань — 6826,9 рублей / 2,6 ночи
  3. Воронеж — 1783 рублей / 2 ночи
  4. Бахчисарай — 3012,8 рублей / 1,3 ночи
  5. Москва — 3600 рублей / 3,3 ночи
  6. Нижний Новгород — 3140 рублей / 2,5 ночи
  7. Владивосток — 4160 рублей / 3 ночи
  8. Красноярск — 2390 рублей / 4 ночи
  9. Петрозаводск — 2000 рублей / 2 ночи
  10. Краснодар — 2190 рублей / 1 ночь

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Популярные города России для путешествий с детьми в мае? Бахчисарай в лидерах!

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