Популярные города России для путешествий с детьми в мае? Бахчисарай в лидерах!

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города России для путешествий с детьми в мае в 2020 году.

Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Бахчисарай, Москва, Нижний Новгород, Владивосток, Красноярск, Петрозаводск и Краснодар составили десятку городов, популярных для путешествий с детьми в мае. Туристы с детьми бронируют весенние поездки на период от 1 до 4,6 ночи и потратят на аренду жилья от 2 до 6,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в мае в Петрозаводске, дороже — в Казани, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 по 31 мая 2020 года. В список не вошли курортные города на черноморском и азовском побережье страны.

Десять городов, популярных для путешествий с детьми в мае 2020:

Санкт-Петербург — 3944,2 рублей / 4,6 ночи Казань — 6826,9 рублей / 2,6 ночи Воронеж — 1783 рублей / 2 ночи Бахчисарай — 3012,8 рублей / 1,3 ночи Москва — 3600 рублей / 3,3 ночи Нижний Новгород — 3140 рублей / 2,5 ночи Владивосток — 4160 рублей / 3 ночи Красноярск — 2390 рублей / 4 ночи Петрозаводск — 2000 рублей / 2 ночи Краснодар — 2190 рублей / 1 ночь

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей