Популярные курорты для отдыха с детьми в мае 2020-го? Крым — в топе

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные курорты на черноморском побережье России для отдыха с детьми в мае в 2020 году.

Ялта, Севастополь, Евпатория, Алушта, Феодосия, Судак, Алупка и Мисхор в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае составили десятку городов, популярных для отдыха с детьми на море в мае. Туристы с детьми бронируют отдых на период от 5,3 до 17 ночей и потратят на аренду жилья от 1,6 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в мае в Анапе, дороже — в Ялте, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 по 31 мая 2020 года.

Десять черноморских курортов, популярных для отдыха с детьми в мае 2020:

Ялта — 3595,9 рублей / 8,2 ночи Севастополь — 2808,1 рублей / 5,3 ночи Евпатория — 1682,4 рублей / 17 ночей Алушта — 2384,4 рублей / 11 ночей Сочи — 2248,5 рублей / 13,5 ночи Феодосия — 2456,3 рублей / 8,9 ночи Судак — 2220,7 рублей / 16,5 ночи Анапа — 1632, 1 рублей / 15 ночей Алупка — 2411,6 рублей / 14,9 ночи Мисхор — 2486,5 рублей / 9,3 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей