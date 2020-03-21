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Популярные курорты для отдыха с детьми в мае 2020-го? Крым - в топе
иллюстрация: pxhere.com

Популярные курорты для отдыха с детьми в мае 2020-го? Крым — в топе

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 8:52 21.03.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные курорты на черноморском побережье России для отдыха с детьми в мае в 2020 году.

Ялта, Севастополь, Евпатория, Алушта, Феодосия, Судак, Алупка и Мисхор в Крыму, а также Сочи и Анапа в Краснодарском крае составили десятку городов, популярных для отдыха с детьми на море в мае. Туристы с детьми бронируют отдых на период от 5,3 до 17 ночей и потратят на аренду жилья от 1,6 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в мае в Анапе, дороже — в Ялте, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 по 31 мая 2020 года.

Десять черноморских курортов, популярных для отдыха с детьми в мае 2020:

  1. Ялта — 3595,9 рублей / 8,2 ночи
  2. Севастополь — 2808,1 рублей / 5,3 ночи
  3. Евпатория — 1682,4 рублей / 17 ночей
  4. Алушта — 2384,4 рублей / 11 ночей
  5. Сочи — 2248,5 рублей / 13,5 ночи
  6. Феодосия — 2456,3 рублей / 8,9 ночи
  7. Судак — 2220,7 рублей / 16,5 ночи
  8. Анапа — 1632, 1 рублей / 15 ночей
  9. Алупка — 2411,6 рублей / 14,9 ночи
  10. Мисхор — 2486,5 рублей / 9,3 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Популярные курорты для отдыха с детьми в мае 2020-го? Крым - в топе

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