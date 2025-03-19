Популярные направления и стоимость билетов: куда поедут россияне на майские праздники

Эксперты сервиса путешествий Туту проанализировали спрос на билеты на поезд и самолёт в период с 30 апреля по 11 мая 2025 года и собрали топ-10 популярных направлений в России и за рубежом. На майские праздники путешественники отправятся на поезде в Санкт-Петербург, Казань и Минск, а на самолёте — в Калининград, Сочи, Баку и снова в Минск.

Поезд

Топ-10 направлений по России

Самым популярным направлением на майские праздники стал Санкт-Петербург. Стоимость билетов из Москвы — от 3 925 рублей в одну сторону.

На втором месте по популярности Казань. Билет на майские из Москвы в одну сторону стоит примерно 4 695 рублей. В Нижний Новгород, столицу закатов, из Москвы можно уехать даже дешевле. Билеты на поезд с отправлением в период майских праздников стоят в среднем от 2 197 рублей в одну сторону.

На четвёртом месте в рейтинге популярности Симферополь. Тут — уже не так бюджетно: от 13 131 рубля за билет с отправлением из Москвы.

На пятой строчке маршрут Москва — Ростов-на-Дону. К берегам Дона можно уехать за 7 235 рублей. На шестой — Москва — Краснодар: билеты стоят от 7 948 рублей.

Также в рейтинг попали маршруты с отправлением из Краснодара, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Из Краснодара в Адлер можно уехать примерно за 1 925 рублей. В Адлер из Ростова-на-Дону — примерно за 3 318 рублей.

Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону начинается от 7 423 рублей.

Замыкает десятку популярных железнодорожных маршрутов Москва — Воронеж. Стоимость билетов — примерно от 3 053 рублей.

Топ-10 международных направлений

На майские праздники россияне поедут на поезде в Беларусь и Абхазию. Самым популярным направлением для майского путешествия стал Минск. Билет из Москвы в одну сторону стоит примерно от 5 042 рублей. На втором месте маршрут Ростов-на-Дону — Гагра: билет стоит от 3 520 рублей.

Третье место в рейтинге снова занимает Минск, но на этот раз с отправлением поезда из Санкт-Петербурга. Билеты можно купить примерно за 5 550 рублей. На четвёртом месте тоже Беларусь: билет из Москвы в Брест стоит примерно 7 710 рублей. А из Петербурга в Брест — примерно столько же, 7 801 рубль. Этот маршрут в рейтинге популярности занял пятую строчку.

Вторую половину популярной десятки занимают абхазские курорты. Билет на поезд из Краснодара в Гудауту стоит в среднем 2 428 рублей, из Ростова-на-Дону в Гудауту — примерно 3 691 рубль. Добраться из Москвы в Гагру можно примерно за 10 765 рублей, из Туапсе в Гагру — за 1 625 рублей. Билет на поезд из Ростова-на-Дону в Сухум стоит в среднем от 3 730 рублей.

Самолёт

Топ-10 направлений по России

На майские праздники россияне полетят из Москвы в Калининград — этот город на первом месте в рейтинге популярных направлений. Билеты можно купить в среднем за 9 864 рубля. На втором месте Москва — Сочи и билеты примерно за 13 973 рубля.

Замыкают тройку популярных направлений Минеральные Воды: добраться туда из Москвы можно примерно за 13 528 рублей.

Четвёртую, пятую и шестую строчки рейтинга занимают маршруты с вылетом из Санкт-Петербурга. Из Северной столицы в Калининград можно добраться в среднем за 10 505 рублей, в Казань — за 7 607 рублей, в Сочи — за 15 219 рублей.

Перелёт из Москвы в Петербург не так популярен, как поездка на поезде. Добраться можно за 6 448 рублей.

Далее в рейтинге Москва — Казань и 9 127 рублей за билет, Москва — Махачкала — перелёт стоит в среднем от 14 538 рублей. Замыкает рейтинг путешествие из Санкт-Петербурга в Екатеринбург: совершить его можно примерно за 11 956 рублей.

Топ-10 международных направлений

Россияне полетят на майские праздники в Минск, Баку, Ташкент, Тбилиси, Стамбул, Алматы и Анталью. На первом месте рейтинга популярности перелёт Москва — Минск: билет стоит от 9 573 рублей. На втором — Москва — Баку. Билеты стоят уже немного дороже — от 18 675 рублей. На третьем — Москва — Ташкент и билеты, которые стоят в среднем 15 777 рублей.

На четвёртой строчке популярных авианаправлений снова Минск, но с отправлением из Санкт-Петербурга. Билеты стоят в среднем 9 414 рублей.

Из Москвы в Тбилиси можно добраться за 26 575 рублей, в Стамбул — за 26 677 рублей, а в Алматы — за 20 181 рубль.

Замыкают десятку популярных маршрутов перелёты из Сочи в Стамбул, из Москвы в Анталью и из Санкт-Петербурга в Баку. Добраться из Сочи в Стамбул можно в среднем за 22 515 рублей, из Москвы в Анталью — примерно за 25 863 рубля, из Санкт-Петербурга в Баку — за 20 709 рублей.

Екатерина Долгих, руководитель маркетинга направления авиа Туту:

На майские праздники россияне по классике выбирают удобные и доступные зарубежные направления, в том числе страны ближнего зарубежья. Минск занимает лидирующую позицию из-за доступности билетов и простоты перелётов без визовых сложностей. Азербайджан и Узбекистан в топе, потому что это связано с перераспределением турпотока, а также с поездками к родственникам местных, работающих за рубежом. Турция, как всегда, — одно из самых востребованных направлений: Стамбул популярен как транзитный хаб и самостоятельный туристический город, а Анталья привлекает любителей пляжного отдыха, в мае погода уже позволяет купаться самым смелым. Тбилиси тоже постоянно увеличивает число российских туристов, так как не нужна виза, а ещё там разнообразная природа (горы, море, леса), а также гастротуризм. При этом цены на билеты в Тбилиси и Стамбул выше по сравнению с Минском и Баку, что связано с ограниченным числом рейсов и высоким спросом. В целом динамика бронирований показывает стабильный интерес к зарубежным путешествиям в период майских праздников, причём спрос распределяется между культурными, пляжными и доступными без виз направлениями.

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