Пора менять работу? Самые высокооплачиваемые вакансии сентября в России

Аналитики Авито Работы изучили вакансии на платформе и выяснили, что в сентябре 2024 года одним из самых высокооплачиваемых предложений для новых сотрудников стала позиция менеджера по продажам. Специалисту готовы предложить зарплату до 600 000 рублей в месяц. В подборку также вошли сборщик домов, оклейщик, автожестянщик и автослесарь.

Менеджер по продажам

В Краснодаре компания по разработке web-продуктов готова предложить менеджеру по продажам зарплату до 600 000 рублей в месяц. Стоит отметить, что реальный доход специалиста зависит от процента продаж. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года, в обязанности которого будет входить развитие отношений с клиентами, понимание их потребностей и предложение решений. Работодатель предлагает не только высокую зарплату, но и хороший карьерный рост.

Сборщик модульных домов

Сборщику модульных домов в Волгоградской области готовы платить до 500 000 рублей ежемесячно при полном рабочем дне. От кандидата требуется опыт работы более года. Специалист будет собирать дома под ключ. Работодатель, в свою очередь, готов предоставить униформу и обучение за счет компании.

Оклейщик пленками

Работодатель ищет оклейщика автомобилей с зарплатой от 400 000 рублей в месяц. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года. Специалист будет оклеивать полиуретановыми и виниловыми пленками. От него потребуется высокий уровень профессионализма и аккуратное обращение с автомобилями. Компания предоставит униформу, проживание, питание и корпоративные скидки.

Автожестянщик

Автожестянщику в Москве работодатель готов предложить до 400 000 рублей в месяц при гибком рабочем дне. Специалист будет работать с легковыми автомобилями, составлять технические задания на ремонт, заменять поврежденные детали и проводить сварочные работы. Работодатель предлагает не только высокую зарплату, но и подарки детям на праздники.

Автослесарь

В Санкт-Петербурге автослесарю компания готова предложить зарплату до 390 000 рублей в месяц при сменном рабочем графике. Работодатель обратит внимание на ответственного кандидата с опытом более 1 года. В обязанности специалиста будет входить шиномонтаж и правка дисков. Компания предлагает униформу и скидки в компании.

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