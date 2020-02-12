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 Пора открывать «Тайган»
Фото: блог Олега Зубкова

Пора открывать «Тайган»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:40 12.02.2020

Освобожденный прямо из зала Верховного суда Крыму учредитель и владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пообещал устранить все выявленные нарушения и открыть парк львов для посетителей.

Я уверен, что договоренности будут выполнены. Мы сможем назначить дату открытия парка «Тайган». Сезон 2020 года состоится, — заявил Зубков.

Глава РК Сергей Аксёнов также прокомментировал ситуацию сказав, что не видит причин, чтобы «Тайган» не заработал вновь.

Все планы действий, которые были, согласованы с министерством экономического развития – то есть, все готовы выполнить. Поэтому я не вижу проблемы: мы договорились, они устраняют все нарушения и все дальше работает, – сказал Аксёнов.

Никаких подробностей о списках «нарушений», сроках их устранения, а также информации о том, возобновится ли услуга «прогулка со львами» не сообщается.

Пора открывать «Тайган»

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