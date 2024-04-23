Поработаем? Спрос на операторов колл-центра в продажах вырос в 3,5 раза

Эксперты Авито Работы изучили динамику количества вакансий работников, задействованных в сфере продаж, и сравнили данные за I квартал 2024 года с аналогичным периодом в 2023 году. Аналитики выяснили, на каких специалистов в продажах спрос работодателей вырос больше всего год от году.

Больше всего новых вакансий появилось для операторов колл-центра — их стали искать в 3,5 раза активнее (+251%). Новым сотрудникам в первом квартале текущего года работодатели были готовы платить в среднем 45 822 рублей в месяц (+5% за год). В 3 раза (+216%) повысился спрос на менеджеров по работе с клиентами. За первый квартал 2024 года средние зарплатные предложения для новых специалистов составили 69 850 рублей в месяц. Это на 3% больше, чем аналогичный период прошлого года, — отмечают в пресс-службе сервиса.

В тройке самых востребованных специалистов в продажах — профессия риелтора. Количество работных предложений для них выросло на 71%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников повысились на 14%, достигнув 126 622 рублей в месяц.