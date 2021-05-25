Порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства упрощён

Упрощённый порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства подразумевает:
- предусмотрена возможность представления гражданами заявления о регистрации в любой орган регистрационного учета в пределах муниципального района, городского округа по выбору гражданина, а для городов федерального значения — в любой орган регистрационного учета в пределах города по выбору гражданина.
- также, в частности, по желанию гражданина свидетельство о регистрации по месту пребывания может быть направлено органом регистрационного учета в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа регистрационного учета (при подаче заявления о регистрации по месту пребывания через портал госуслуг). По желанию законного представителя свидетельство о регистрации по месту жительства гражданина, не достигшего 14-летнего возраста, может быть направлено органом регистрационного учета по почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении о регистрации по месту жительства, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа регистрационного учета, в личный кабинет законного представителя на портале госуслуг.
Кроме того, сокращены сроки определенных регистрационных действий.
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