Порядок выплат жителям осажденного Севастополя утверждён

Порядок выплат ветеранам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», принят во время заседания Правительства Севастополя под председательством Губернатора Михаила Развожаева. По словам губернатора Михаил Развожаев, власти города заранее разработали необходимые документы, чтобы после принятия решения на федеральном уровне, в кратчайшие сроки выплаты осуществить.

Выплаты получат 1109 человек. На эти цели потребуется чуть более 83 млн рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

Из них 1085 человек проживают в Севастополе, остальные в других регионах.

Как сообщалось ранее, Президент России Владимир Путин подписал Распоряжение о выделении из резервного фонда Президента 83 млн рублей для выплат лицам, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя» по 75 тысяч рублей.

Напомним, более пяти лет этот вопрос поднимался на уровне государства. В марте 2020 года Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к Президенту с этой инициативой, и в декабре вопрос был решен.

Департамент труда и социальной защиты оперативно начал выдачу ветеранских удостоверений.

В конце января руководитель регионального отделения ОНФ Лариса Мельник обратилась к Дмитрию Медведеву с предложение выплатить жителям осажденного Севастополя по 75 тысяч рублей — сумму которую в прошлом году к 75-й годовщине Победы получили ветераны.