Порошенко обвинил в суде Януковича, дескать, именно тот Крым «про…терял»

Апелляционный суд Киева в понедельник около трех часов допрашивал экс-президента Петра Порошенко в качестве свидетеля в ходе рассмотрения апелляции на приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене.

Сегодня Апелляционный суд Киева, как и Оболонский ранее, активно помогал Петру Порошенко не отвечать на вопросы защиты Виктора Януковича, а следовательно, в дальнейшем за содеянное, — прокомментировал ТАСС допрос адвокат Виталий Сердюк. — Так, большая часть ключевых вопросов, подготовленных стороной защиты четвертого президента Украины Виктора Януковича, снимается судом.

Порошенко (к слову, все заседание был в маске и перчатках) не стал отвечать на ряд вопросов адвокатов относительно осуществления политического преследования Януковича и своих телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом о назначении Юрия Луценко генеральным прокурором, в том числе и для преследования Януковича. Вместе с тем Порошенко назвал себя политическим оппонентом Януковича.

Экс-президент также отвечал уклончиво на вопросы защиты, касающиеся его действий для недопущения потери Крыма Украиной. Бывший глава государства заявил, что не был членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в то время, когда он проводил заседание в разгар событий 2014 года в Крыму. На вопросы относительно его действий уже на посту президента, связанных с сохранением Крыма, Порошенко заявил, что предпринимал международные шаги для противодействия РФ и объявил силовую операцию в Донбассе.

В то же время Порошенко подробно рассказал о своей поездке по поручению Рады в Крым в 2014 году, которую, как он выразился, осуществил с целью остановить все процессы по отделению полуострова от Украины. Он, в частности, заявил, что якобы лично видел российский военных во время посещения Крыма в 2014 году.

Кроме того, Порошенко заявил, что считает именно Януковича виновным в госизмене и в «потере Крыма».

За потерю части территории, которую весь мир и международное право рассматривает как «российскую агрессию»… отвечает за это бывший президент Украины Янукович, — сказал он.

По мнению Порошенко, Янукович виноват, поскольку якобы «пригласил» российские войска в Крым.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и «пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ». В то же время суд оправдал его по ключевому пункту обвинения — в потере Крыма. Адвокаты Януковича обжаловали приговор в апелляционной инстанции.