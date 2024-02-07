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Порталом «Госуслуги» активно пользуются более 110 млн россиян

Порталом «Госуслуги» активно пользуются более 110 млн россиян

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:34 07.02.2024

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о результатах развития нацпроекта «Цифровая экономика».

Президент определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. Доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла на конец прошлого года 100%. Сегодня уже 110 млн человек имеют подтвержденные учетные записи и активно пользуются Порталом госуслуг. За прошлый год на нем было оказано свыше 340 млн услуг, а ежедневная аудитория Портала в 2023 году превысила 11 млн человек, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Порталом «Госуслуги» активно пользуются более 110 млн россиян

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил, что в госпрограмме «Цифровая экономика», активно участвуют более 50 федеральных ведомств.

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В настоящее время в Крыму активно используются электронные сервисы, в том числе при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Среди наиболее популярных у крымчан – подача заявлений на поступление в школу и запись в детсад, а также обращения по вопросам соцобеспечения, здравоохранения, землеустройства и другие.

В центрах «Мои Документы» РК функционирует 71 сектор пользовательского сопровождения. 6416 граждан в этом году уже воспользовались этими комфортными и современными зонами для самостоятельного получения услуг без предварительной записи.

Порталом «Госуслуги» активно пользуются более 110 млн россиян

Фото: Правительство РФ.

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С тегами: Крым и Россия

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