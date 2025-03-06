Порядка 6 тысяч жителей Крыма остались без электричества. Авария на сетях

Около 6 тысяч человек, которые проживают в пяти населенных пунктах Кр лики.

Обесточено 30 ТП, 2 036 точек поставок (5 843 человека). Аварийные бригады выполняют восстановительные работы, — говорится в распространенном сообщении. Как отметили в министерстве, отключение абонентов в поселке Ленино, селах Заводское, Калиновка, Ильичево и Семеновка произошло в связи с технологическим нарушением на сетях «Крымэнерго». Узнайте больше: В Симферопольском районе будут заменены еще десять трансформаторных подстанций источник: ТАСС

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