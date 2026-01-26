Порядок действий при проведении комплексных кадастровых работ — как в Крыму

почтовым отправлением;

электронным письмом на адрес, указанный в ЕГРН;

через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Хочу отдельно обратить внимание на то, что уведомления не рассылаются через мессенджеры или соцсети. Уведомления не требуют ответа, перехода по ссылкам, не запрашивают пароли или оплату. Если Вы видите что-то подобное в письме, значит это действия мошенников, – подчеркнула Анна Анюхина.

Чтобы обезопасить себя, можно дополнительно уточнить, попадает ли Ваш объект под ККР на сайте Росреестра в разделе « Деятельность – Обеспечение кадастровой деятельности – Комплексные кадастровые работы »; на сайте ППК «Роскадастр» в разделе «Банк документов» , а также в разделе «Новости»; на сайтах муниципальных администраций; на информационных щитах в зоне проведения ККР.

На этапе полевых работ правообладатели обязаны обеспечить кадастровому инженеру доступ на участок и к постройкам. Без этого невозможно выполнить замеры для подготовки карты-плана территории. Более того, по закону, правообладатель не имеет права препятствовать проведению ККР. Далее, кадастровый инженер предоставляет правообладателю проект карты‑плана территории, содержащий сведения о границах земельных участков и расположенных на них объектах. И в случае несогласия с представленным проектом, правообладатель должен оформить их письменно и направить в согласительную комиссию с приложением документов, обосновывающих возникшие разногласия, – разъяснила Анна Анюхина.

Сведения о работе комиссии публикуются в открытых источниках: на официальных сайтах муниципальных администраций; в районных средствах массовой информации (печатных и электронных).

Необходимо понимать, что срок подачи возражений ограничен – он определяется регламентом согласительной комиссии и указывается в извещении о начале согласования. Кроме того, несоблюдение процедуры подачи возражений может привести к утверждению границ в предложенном варианте.

источник: пресс-служба Правительства РК