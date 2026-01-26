Порядок действий при проведении комплексных кадастровых работ — как в Крыму

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина разъяснила порядок действий при проведении комплексных работ, проводимых на территории республики с 2024 года.
Невзирая на то, что комплексные кадастровые работы ведутся в Крыму не первый год, у граждан часто возникают вопросы, что представляет собой эта деятельность, зачем она нужна и как вести себя в случае получения соответствующего уведомления о проведении ККР в отношении принадлежащей им недвижимости, – отметила вице-премьер.
Итак, комплексные кадастровые работы представляют собой ряд действий, выполняемых одновременно в отношении всех земельных участков, расположенных на территории одного кадастрового квартала или нескольких смежных кадастровых кварталов. Данные работы направлены на устранение дублирующих сведений в ЕГРН; исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН; выявление ранее неучтенных объектов недвижимости и формирование корректной налоговой базы.
Правообладатели недвижимости уведомляются о начале комплексных кадастровых работ (ККР) одним из следующих способов:
- почтовым отправлением;
- электронным письмом на адрес, указанный в ЕГРН;
- через личный кабинет на портале «Госуслуги».
Хочу отдельно обратить внимание на то, что уведомления не рассылаются через мессенджеры или соцсети. Уведомления не требуют ответа, перехода по ссылкам, не запрашивают пароли или оплату. Если Вы видите что-то подобное в письме, значит это действия мошенников, – подчеркнула Анна Анюхина.
Чтобы обезопасить себя, можно дополнительно уточнить, попадает ли Ваш объект под ККР на сайте Росреестра в разделе «Деятельность – Обеспечение кадастровой деятельности – Комплексные кадастровые работы»; на сайте ППК «Роскадастр» в разделе «Банк документов», а также в разделе «Новости»; на сайтах муниципальных администраций; на информационных щитах в зоне проведения ККР.
На этапе полевых работ правообладатели обязаны обеспечить кадастровому инженеру доступ на участок и к постройкам. Без этого невозможно выполнить замеры для подготовки карты-плана территории. Более того, по закону, правообладатель не имеет права препятствовать проведению ККР. Далее, кадастровый инженер предоставляет правообладателю проект карты‑плана территории, содержащий сведения о границах земельных участков и расположенных на них объектах. И в случае несогласия с представленным проектом, правообладатель должен оформить их письменно и направить в согласительную комиссию с приложением документов, обосновывающих возникшие разногласия, – разъяснила Анна Анюхина.
Сведения о работе комиссии публикуются в открытых источниках: на официальных сайтах муниципальных администраций; в районных средствах массовой информации (печатных и электронных).
Необходимо понимать, что срок подачи возражений ограничен – он определяется регламентом согласительной комиссии и указывается в извещении о начале согласования. Кроме того, несоблюдение процедуры подачи возражений может привести к утверждению границ в предложенном варианте.
