Порыв на водоводе Феодосия-Судак обещают устранить 24 августа

Для обеспечения населения организован подвоз воды — задействовано около 40 автоцистерн. Ситуация находится под контролем, все усилия направлены на оперативное решение проблемы.

Завершение ремонтных работ запланировано на утро 24 августа. После запуска воды в систему, к вечеру того же дня ожидается поэтапное восстановление подачи воды населению, — сообщил Юрий Гоцанюк.

