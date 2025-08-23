Прямо сейчас:
Порыв на водоводе Феодосия-Судак обещают устранить 24 августа
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:41 23.08.2025

Порыв произошёл на магистральном водоводе Феодосия-Судак. По словам Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка,  все профильные службы работают в усиленном режиме, задействована необходимая техника и специалисты.

Завершение ремонтных работ запланировано на утро 24 августа. После запуска воды в систему, к вечеру того же дня ожидается поэтапное восстановление подачи воды населению, — сообщил Юрий Гоцанюк.

Для обеспечения населения организован подвоз воды — задействовано около 40 автоцистерн.  Ситуация находится под контролем, все усилия направлены на оперативное решение проблемы.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

Просмотры: 2 110

