Порыв на водоводе Феодосия-Судак обещают устранить 24 августа

Порыв произошёл на магистральном водоводе Феодосия-Судак. По словам Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, все профильные службы работают в усиленном режиме, задействована необходимая техника и специалисты.
Завершение ремонтных работ запланировано на утро 24 августа. После запуска воды в систему, к вечеру того же дня ожидается поэтапное восстановление подачи воды населению, — сообщил Юрий Гоцанюк.
Для обеспечения населения организован подвоз воды — задействовано около 40 автоцистерн. Ситуация находится под контролем, все усилия направлены на оперативное решение проблемы.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
