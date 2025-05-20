Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Посчитали: доля крымчан, ведущих здоровый образ жизни, превысила 20%
Новости Республики
Посчитали: доля крымчан, ведущих здоровый образ жизни, превысила 20%

Посчитали: доля крымчан, ведущих здоровый образ жизни, превысила 20%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 20.05.2025

Председатель Совета министров Республики Юрий Гоцанюк заявил, что на реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Крыму на 2025 год выделено около 2,5 млрд рублей.

В рамках проекта запланирован капитальный ремонт 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий и двух поликлиник, — отметил он.

На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе Саки.

Ведется строительство 70 новых объектов здравоохранения, из которых 8 уже завершены, — добавил Гоцанюк, подчеркнув, что продолжается работа по получению лицензий для новых учреждений.

Также в рамках программы планируется приобрести более 250 единиц современного медицинского оборудования и 46 автомобилей для первичного звена.

Продолжается обеспечение пациентов необходимыми лекарствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и вирусного гепатита С, системами мониторинга глюкозы для детей и беременных женщин, — сообщил он.

Гоцанюк отметил, что доля крымчан, ведущих здоровый образ жизни, превысила 20%. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в республике открыты два новых центра здоровья на базе Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова и Феодосийского медицинского центра.

Специалисты этих центров предлагают индивидуальные рекомендации по правильному питанию, а также психологическую помощь и поддержку в отказе от вредных привычек, — добавил он.

Для оснащения центров оборудованием, позволяющим выявлять и корректировать факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в текущем году выделено 44,7 млн рублей.

Проект позволит снизить уровень дефицита врачей в государственных медицинских организациях и продолжить обеспечение медработников мерами социальной поддержки в виде жилья, — заключил председатель Совета министров.

К 2027 году планируется создать региональный кадровый центр, который позволит эффективно управлять медицинским персоналом и улучшить доступность медицинских услуг для населения.

Узнайте больше:  Родители из Крыма рассказали, где их дети проведут летние каникулы

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x