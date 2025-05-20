Посчитали: доля крымчан, ведущих здоровый образ жизни, превысила 20%

Также в рамках программы планируется приобрести более 250 единиц современного медицинского оборудования и 46 автомобилей для первичного звена.

Продолжается обеспечение пациентов необходимыми лекарствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и вирусного гепатита С, системами мониторинга глюкозы для детей и беременных женщин, — сообщил он.

Гоцанюк отметил, что доля крымчан, ведущих здоровый образ жизни, превысила 20%. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в республике открыты два новых центра здоровья на базе Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова и Феодосийского медицинского центра.

Специалисты этих центров предлагают индивидуальные рекомендации по правильному питанию, а также психологическую помощь и поддержку в отказе от вредных привычек, — добавил он.

Для оснащения центров оборудованием, позволяющим выявлять и корректировать факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в текущем году выделено 44,7 млн рублей.

Проект позволит снизить уровень дефицита врачей в государственных медицинских организациях и продолжить обеспечение медработников мерами социальной поддержки в виде жилья, — заключил председатель Совета министров.

К 2027 году планируется создать региональный кадровый центр, который позволит эффективно управлять медицинским персоналом и улучшить доступность медицинских услуг для населения.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым