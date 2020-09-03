Посчитали: на решение проблем дефицита воды Севастополю необходимо 7,4 млрд рублей

Для переброски дополнительных объемов воды в Чернореченское водохранилище Севастополь закупит 3,5 км труб. Соответствующий документ был принят в ходе заседания Правительства города.

Вчера докладывал Президенту о нашем водном проекте. Он поддержан. Предварительно мы все проработали. Теперь со всеми участниками надо организовать взаимодействовать. Председателю Правительства РФ дано поручение. Нам надо понять, как эта рабочая группа будет выглядеть. Тем не менее у нас был свой план, который мы согласовывали после поездки на Чернореченское водохранилище в начале лета. Мы все равно должны иметь свои дополнительные возможности для маневра в этот период. В документе речь идет о закупке труб для переброски воды из имеющихся источников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио Губернатора Михаила Развожаева.

Средства на эти цели выделены из резервного фонда Правительства РФ.

Напомним, в среду, 2 сентября, во время доклада Президенту России Владимиру Путину Михаил Развожаев рассказал Президенту об острой проблеме города – дефиците воды. Из-за теплой погоды и отсутствия осадков не пополняются запасы главного водного источника города – Чернореченского водохранилища.

Для решения проблемы дефицита воды требуется реализовать проект переброски воды в водохранилище из реки Коккозка во время паводка, а также проект перекладки труб водопровода, чтобы сократить потери воды до нормативных показателей. На эти цели требуется 7,4 млрд рублей. Президент России поддержал реализацию данных проектов — здесь подробности разговора.