Поселки Ялтинского региона: расписание выездов узких специалистов в ноябре

ФОРОС
- эндокринолог Ермакова — 24.11.2023
- невролог Сивцов — 17.11.2023
- гастроэнтеролог Гаряева — 17.11.2023
АЛУПКА
- эндокринолог Штельцер — 10.11.2023
- онколог Кондаков — 17.11.2023
КОРЕИЗ
- уролог Копылов — 10.11.2023
- невролог Волошина — 10.11.2023
- кардиолог Гордеева — 17.11.2023
ГАСПРА
- эндокринолог Ермакова — 17.11.2023
- уролог Копылов — 24.11.2023
- кардиолог Гордеева — 10.11.2023
СИМЕИЗ
- невролог Сивцов — 24.11.2023
- уролог Копылов — 17.11.2023
- кардиолог Гордеева — 24.11.2023
МАССАНДРА
- гастроэнтеролог Гаряева — 24.11.2023
План-график консультативных и врачебных приемов акушеров –гинекологов в амбулатории Гаспры на ноябрь
10 ноября — Сурикова М. Н.
17 ноября — Драченин Г. В.
24 ноября — Забелина Т. С.
Для записи на диагностику и получения дополнительной информации необходимо обратиться в контакт-центр филиала по номерам 8 (3654) 55-59-73, 8 (3654) 55-50-81.
В случае изменения графика на официальных страницах филиала в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/hospitalyalta и в Telegram-канале https://t.me/hospitalyalta, а также на сайте филиала ЯММЦ ФМБА России https://yalta-fmba.ru/ будет заблаговременно опубликована соответствующая информация.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение КрымаКомментарии для сайта Cackle