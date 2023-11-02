Поселки Ялтинского региона: расписание выездов узких специалистов в ноябре

ФОРОС

эндокринолог Ермакова — 24.11.2023

невролог Сивцов — 17.11.2023

гастроэнтеролог Гаряева — 17.11.2023

АЛУПКА

эндокринолог Штельцер — 10.11.2023

онколог Кондаков — 17.11.2023

КОРЕИЗ

уролог Копылов — 10.11.2023

невролог Волошина — 10.11.2023

кардиолог Гордеева — 17.11.2023

ГАСПРА

эндокринолог Ермакова — 17.11.2023

уролог Копылов — 24.11.2023

кардиолог Гордеева — 10.11.2023

СИМЕИЗ

невролог Сивцов — 24.11.2023

уролог Копылов — 17.11.2023

кардиолог Гордеева — 24.11.2023

МАССАНДРА

гастроэнтеролог Гаряева — 24.11.2023

План-график консультативных и врачебных приемов акушеров –гинекологов в амбулатории Гаспры на ноябрь

10 ноября — Сурикова М. Н.

17 ноября — Драченин Г. В.

24 ноября — Забелина Т. С.

Для записи на диагностику и получения дополнительной информации необходимо обратиться в контакт-центр филиала по номерам 8 (3654) 55-59-73, 8 (3654) 55-50-81.

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