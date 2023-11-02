Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Поселки Ялтинского региона: расписание выездов узких специалистов в ноябре
актуально в республике
Поселки Ялтинского региона: расписание выездов узких специалистов в ноябре

Поселки Ялтинского региона: расписание выездов узких специалистов в ноябре

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 21:21 02.11.2023

ФОРОС

  • эндокринолог Ермакова — 24.11.2023
  • невролог Сивцов — 17.11.2023
  • гастроэнтеролог Гаряева — 17.11.2023

АЛУПКА

  • эндокринолог Штельцер — 10.11.2023
  • онколог Кондаков — 17.11.2023

КОРЕИЗ

  • уролог Копылов — 10.11.2023
  • невролог Волошина — 10.11.2023
  • кардиолог Гордеева — 17.11.2023

ГАСПРА

  • эндокринолог Ермакова — 17.11.2023
  • уролог Копылов — 24.11.2023
  • кардиолог Гордеева — 10.11.2023

СИМЕИЗ

  • невролог Сивцов — 24.11.2023
  • уролог Копылов — 17.11.2023
  • кардиолог Гордеева — 24.11.2023

МАССАНДРА

  • гастроэнтеролог Гаряева — 24.11.2023

План-график консультативных и врачебных приемов акушеров –гинекологов в амбулатории Гаспры на ноябрь

Узнайте больше:  В селе Богатое Белогорского района открыли новое здание врачебной амбулатории

10 ноября — Сурикова М. Н.

17 ноября — Драченин Г. В.

24 ноября — Забелина Т. С.

Для записи на диагностику и получения дополнительной информации необходимо обратиться в контакт-центр филиала по номерам 8 (3654) 55-59-73, 8 (3654) 55-50-81.

В случае изменения графика на официальных страницах филиала в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/hospitalyalta и в Telegram-канале https://t.me/hospitalyalta, а также на сайте филиала ЯММЦ ФМБА России https://yalta-fmba.ru/ будет заблаговременно опубликована соответствующая информация.

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.