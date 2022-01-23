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 Посещение крепости Чембало в Балаклаве временно невозможно
Фото: пресс-служба музея "Херсонес таврический", https://chersonesos-sev.ru/media/news/

Посещение крепости Чембало в Балаклаве временно невозможно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:13 23.01.2022

Чембало – один из немногих сохранившихся на юге России памятников западноевропейского фортификационного искусства XIV‒XV веков. Вместе с древним городом Херсонесом Таврическим и крепостью Каламита данный монумент также является объектом культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью музея-заповедника. Достопримечательность расположена на территории современной Балаклавы, на вершине горы Кастрон, у входа в живописную бухту.

Как отмечает пресс-служба Государственного историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический», в настоящий момент ансамбль памятника находится в неудовлетворительном состоянии, однако по-прежнему является притягательным для жителей и гостей Севастополя. Многие туристы стремятся посетить уникальное фортификационное сооружение Средних веков, не обращая внимание на сопряжённые с этим риски.

Коллектив музея-заповедника призывает каждого гостя соблюдать осторожность во время осмотра объектов, находящихся под управлением Херсонеса Таврического. Просим вас не подвергать свою жизнь опасности и временно воздержаться от посещения крепости Чембало, — говорится в сообщении.

 

 

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