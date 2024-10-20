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Посетителям Ай-Петри рекомендуют быть осторожнее - в горах выпал снег
иллюстрация: pikist.com

Посетителям Ай-Петри рекомендуют быть осторожнее — в горах выпал снег

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 20.10.2024

Первый снег в Республике Крым выпал в горах на территории особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым». На плато Ай-Петри из-за низких температур может быть скользко, посетителям следует быть осторожнее, сообщили ТАСС в пресс-службе дирекции «Заповедного Крыма».

Снегопад начался утром, снег пока не ложится плотно и быстро тает. Сопровождается достаточно сильным ветром. До тех пор, пока не лег плотный снежный покров, опасность особо не возрастает. Разве что на Ай-Петри, где низкие температуры, может быть скользко, — сказали в пресс-службе.

Период выпадения первого снега в Крыму сложно предугадать: это может произойти с конца октября до декабря.

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Ранее в гидрометцентре региона сообщили об очень сильных дождях утром и днем 19 октября в восточных районах.

«Заповедный Крым» объединяет четыре государственных природных заповедника — «Ялтинский горно-лесной», общая протяженность туристических троп в котором достигает 147 км, «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова» и три государственных природных заказника федерального значения «Каркинитский», «Малое филлофорное поле» и «Казантипский морской».

источник: ТАСС

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