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Посетителям Центра занятости рассказали о возможностях Центра «Мой бизнес»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Посетителям Центра занятости рассказали о возможностях Центра «Мой бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:19 30.07.2024

В рамках программы адаптации специалисты Центра занятости проводят обучение для граждан, находящихся в поиске работы, а специалисты Центра «Мой бизнес» консультируют слушателей, которые завтра могут стать будущими предпринимателями.

Обучение проводят квалифицированные специалисты согласно госконтракту. В процессе обучения слушатели анализируют рынок конкурентов, изучают основы предпринимательства, просчитывают финансовый, организационный планы, точку безубыточности. Это очень важно для развития своей бизнес-идеи и её продвижения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  начальника отдела дополнительного образования Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Инну Клименко.

Программа обучения – это первый шаг для безработных граждан получить финансовую и консультационную помощь для открытия собственного дела. Обучение бесплатное. За подробной информацией можно обратиться по телефонам: +7 (979) 004-58-79, +7 (8692) 53-32-73 или по адресу: улица Руднева, 40, кабинет 114.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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