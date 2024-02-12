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Посевная площадь озимых и яровых в у — более 800 тысяч гектаров

Посевная площадь озимых и яровых в Крыму — более 800 тысяч гектаров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:29 12.02.2024

Под урожай 2024 года посевная площадь озимых и яровых в Крыму составит более 800 тысяч гектаров. Такую информацию озвучили в минсельхозе РК.

По оперативным данным администраций районов, озимыми культурами засеяно больше 500 тысяч гектаров полей. Сейчас крымские аграрии проводят работы по подкормке озимых и готовятся к севу яровых культур. Уже подкормлены посевы на площади более 38 тысяч гектаров.

Обратила внимание представителей администраций районов на то, что эти работы необходимо провести в максимально сжатые сроки, а также координировать работу по закупке минеральных удобрений в хозяйствах Республики. На отчётную дату сельхозтоваропроизводители закупили около 6,8 тысяч тонн в действующем веществе азотных минеральных удобрений, и работа в данном направлении продолжается, — прокомментировала первый замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

Она также отметила, что работа по подготовке семенных фондов, их засыпки, подработки находится под постоянным вниманием министерства. Согласно оперативным сведениям, общая потребность в семенах яровых культур составляет почти 16 тысяч тонн.

Напомню, проверка семян на кондиционность — это одно из обязательных условий для предоставления средств господдержки. Что касается состояния парка сельхозтехники в хозяйствах аграриев, техникой обеспечены в полном объеме, чтобы обеспечить весь спектр сельхозработ в регионе. Также акцентировали особое внимание на работе по вовлечению в оборот невостребованных земельных долей. Это очень важно для дополнительного наращивания мощностей производства сельхозпродукции, а также увеличения темпов роста ее валового сбора, — добавила Алиме Зарединова.

Посевная площадь озимых и яровых в Крыму - более 800 тысяч гектаров

Фото: pikist.com.

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