Пошаговый гайд: как создать презентацию за 5 минут с нуля с помощью ИИ

Введение: Почему ИИ — ваш новый помощник в создании презентаций

Представьте: вы заходите в переговорную с чашкой кофе и парой идей, а ваши слайды всё ещё существуют только в голове. Знакомо? Раньше на создание презентации уходили часы, а то и дни. Сегодня всё иначе.

Искусственный интеллект превратился в вашего личного ассистента, который может создать структурированную ИИ презентацию с заголовками, тезисами, изображениями и даже заметками докладчика за считанные минуты. Это не просто игрушка — это рабочий инструмент, который используют стартапы, корпорации и педагоги по всему миру.

В этом гайде я покажу вам проверенный пошаговый алгоритм, который позволит создать полноценную презентацию с нуля за 5 минут. Никакой магии — только чёткая последовательность действий и конкретные примеры промптов, которые работают.

Что нужно знать перед стартом?

Прежде чем мы начнём отсчёт 5 минут, давайте разберёмся с ключевыми моментами.

Что умеют современные ИИ-презентаторы?

Современные нейросети для презентаций способны на многое:

Генерировать структуру — создавать логичный каркас презентации на основе вашего описания

— создавать логичный каркас презентации на основе вашего описания Формулировать тезисы — превращать сырые идеи в чёткие заголовки и пункты

— превращать сырые идеи в чёткие заголовки и пункты Подбирать визуал — добавлять изображения, иконки и графику

— добавлять изображения, иконки и графику Оформлять слайды — применять шаблоны и единый стиль

— применять шаблоны и единый стиль Создавать заметки докладчика— генерировать текст для выступления под каждый слайд

Важный нюанс: ИИ — это помощник, а не волшебник

Ни одна нейросеть пока не создаёт идеальную презентацию, которую можно сразу показывать аудитории. ИИ может генерировать фактические ошибки, подбирать не совсем подходящие изображения или допускать неточности в формулировках. Ваша задача — выступить в роли редактора: проверить факты, скорректировать текст и добавить личный опыт.

Реалистичные ожидания: за 5 минут вы получаете полноценный черновик на 10-15 слайдов. На доработку уйдёт ещё 10-20 минут — но это всё равно намного быстрее, чем создавать презентацию с нуля.

Шаг 1: Выбираем инструмент (0–1 минута)

Первый шаг — выбрать сервис для генерации. Вот самые популярные варианты на 2026 год:

Gamma (gamma.app) — универсальный лидер

Что умеет: Создаёт презентации с нуля по текстовому описанию, оформляет готовый текст, предлагает необычную вёрстку и стили.

Языки: Английский, русский и другие.

Бесплатный режим: 400 кредитов при регистрации. Одна презентация стоит 40 кредитов. Готовые файлы скачиваются с водяным знаком в бесплатной версии.

Для кого: Для всех — от студентов до бизнес-презентаций.

Microsoft 365 Copilot in PowerPoint — для пользователей Office

Что умеет: Создаёт презентации на основе документов Word или по теме. Добавляет заметки докладчика и изображения.

Важное ограничение: Требуется лицензия Copilot Pro или Microsoft 365 Copilot. Может создавать презентации только на основе Word-документов .

Для кого: Для корпоративных пользователей Microsoft 365.

Presentacium.ru— российский сервис

Что умеет: Генерирует презентации на русском языке, подбирает текст, картинки и дизайн. Создаёт графики и диаграммы.

Бесплатный режим: Две презентации в сутки на 10 слайдов бесплатно.

Для кого: Для русскоязычных пользователей, студентов, педагогов.

DeepSeek + Gamma — связка для сложных тем

Если ваша тема требует глубокой проработки, используйте связку: DeepSeek генерирует структурированный план, а Gamma превращает его в слайды. DeepSeek доступен в России без VPN и отлично работает с русским языком.

Другие варианты

ai — для безупречного дизайна и умных макетов

— для безупречного дизайна и умных макетов MagicSlides — расширение для Google Презентаций

— расширение для Google Презентаций Claude Design— новый инструмент от Anthropic для создания прототипов и презентаций

Шаг 2: Готовим промпт — самый важный этап (1–2 минуты)

Качество презентации на 80% зависит от того, насколько хорошо вы сформулируете запрос. Это не просто «сделай презентацию» — это подробное техническое задание для нейросети.

Формула идеального промпта

Хороший промпт должен содержать 4 элемента :

Цель— зачем нужна презентация Контекст— для кого и в какой ситуации Структура— какие разделы включить Ожидания— стиль, объём, оформление

Готовый шаблон промпта

Скопируйте этот шаблон и заполните своими данными:

text

Создай презентацию на тему [ТЕМА].

Цель: [зачем нужна презентация: защита проекта / питч инвесторам / учебный материал / отчёт для руководства]

Аудитория: [кто будет смотреть: студенты / инвесторы / коллеги / клиенты]

Количество слайдов: [10-15]

Структура:

— Титульный слайд

— Проблема (1-2 слайда)

— Решение (2-3 слайда)

— Ключевые характеристики/факты (2-3 слайда)

— Преимущества (1-2 слайда)

— Сравнение с аналогами (1 слайд)

— План/дорожная карта (1 слайд)

— Заключение / призыв к действию (1 слайд)

Стиль: [минималистичный / академический / креативный / корпоративный]

Тон: [деловой / дружелюбный / вдохновляющий / нейтральный]

Дополнительно: включи краткие заметки докладчика, используй иконки вместо стоковых фото, текст короткий (не более 5-6 пунктов на слайд)

Примеры работающих промптов

Для бизнес-презентации :

«Создай презентацию для инвесторов на 12 слайдов о нашем стартапе в сфере EdTech. Цель — привлечь инвестиции в раунде Seed. Аудитория — опытные венчурные инвесторы. Включи: проблему на рынке образования, наше решение (платформа для персонализированного обучения), 3 ключевые функции, сравнение с конкурентами, бизнес-модель, текущие метрики, план развития на год и запрос на инвестиции. Тон — уверенный, но без излишнего хайпа. Используй минималистичный корпоративный стиль.»

Для учебной презентации:

«Создай презентацию по истории на тему «Россия при Петре I» для учеников 8 класса. 10 слайдов. Включи: цели урока, основные реформы Петра, ключевые даты и события, карту расширения границ, итоги правления и вопросы для обсуждения. Используй академический стиль, но язык должен быть доступным для школьников.»

Для отчёта о работе :

«Создай презентацию для команды из 8 слайдов с итогами третьего квартала. Включи: титул, ключевые достижения, метрики (выручка, конверсия, трафик), план на следующий квартал, благодарности сотрудникам, риски и блокеры. Тон — позитивный и вдохновляющий. Добавь краткие заметки для докладчика.»

Шаг 3: Генерируем и настраиваем оформление (1 минута)

Теперь, когда промпт готов, переходим к генерации.

В Gamma

Зайдите на gamma.app и зарегистрируйтесь Нажмите«Create new» → «Presentation» Вставьте подготовленный промпт Дождитесь генерации структуры — ИИ предложит план из слайдов Важно:проверьте структуру! Если чего-то не хватает, отредактируйте план Подтвердите план — нейросеть начнёт создавать слайды Выберите стиль оформления из предложенных

В Microsoft Copilot in PowerPoint

Откройте PowerPoint и нажмите на иконку Copilot на вкладке «Главная» Введите промпт или выберите один из стартовых запросов Copilot предложит структуру — её можно отредактировать, поменять порядок слайдов или удалить лишние Нажмите «Generate slides» — презентация готова

В DeepSeek + Gamma (для сложных тем)

Откройте DeepSeek и попросите составить подробный план-конспект по вашей теме Скопируйте полученный текст Вставьте его в Gamma через опцию «Создать из текста» Выберите стиль оформления

В Presentacium.ru

Зарегистрируйтесь на сайте https://presentacium.ru/ Укажите тему, количество слайдов и язык Отредактируйте предложенную структуру Выберите стиль, шрифт, цвета

Шаг 4: Быстрая проверка и правка (1 минута)

Презентация сгенерирована. Теперь — самый важный этап: «тест на вменяемость».

Что проверить за 60 секунд

Логику структуры

Все ли разделы на месте?

Нет ли повторов?

Логично ли расположены слайды?

Факты

Проверьте цифры и даты — ИИ может их выдумать

Убедитесь, что названия компаний, продуктов и терминов написаны верно

Объём текста

На каждом слайде не более 5-6 пунктов

Шрифт заголовков — 24–32 pt, текста — 18–24 pt

Визуал

Картинки соответствуют содержанию?

Есть ли единый стиль оформления?

Что делать прямо сейчас

Если вы нашли ошибки, вот что можно сделать:

Исправить текст прямо в слайдах — они редактируются как обычная презентация

прямо в слайдах — они редактируются как обычная презентация Добавить или удалить слайд — это тоже делается вручную

— это тоже делается вручную Заменить изображение — если картинка не подходит, вставьте свою или найдите на бесплатных фотостоках

— если картинка не подходит, вставьте свою или найдите на бесплатных фотостоках Поменять порядок слайдов— просто перетащите их в нужной последовательности

Шаг 5: Финальные штрихи и экспорт (30 секунд)

Последний рывок — и презентация готова к использованию.

Проверьте, как выглядит презентация в формате PPTX

Разные сервисы по-разному экспортируют файлы. Например, в Gamma слайды могут иметь разный размер при экспорте в PowerPoint, и текст на некоторых слайдах может «уплыть». Всегда проверяйте результат после скачивания.

Скачайте в нужном формате

Большинство сервисов поддерживают экспорт в :

PPTX (для Microsoft PowerPoint)

PDF

Google Slides

Добавьте личное

Используйте оставшиеся секунды, чтобы добавить в презентацию частичку себя:

Ваши примеры из практики

Фотографии или скриншоты

Графики с реальными данными (не выдуманными ИИ)

Контакты для связи

Что делать, если время вышло, а презентация не идеальна?

Не паникуйте. У вас есть черновик, который можно доработать. Вот что можно сделать за 10–15 минут дополнительного времени :

Вычитайте текст— исправьте грамматические ошибки и неуклюжие формулировки Проверьте все факты— особенно цифры, даты и названия Замените неудачные изображения— используйте бесплатные фотостоки (Unsplash, Pexels) или сгенерируйте новые через ИИ Настройте единый стиль— убедитесь, что все слайды выдержаны в одном дизайне Адаптируйте под выступление— отредактируйте заметки докладчика, чтобы они звучали естественно

Обзор лучших нейросетей для презентаций в 2026 году

Gamma

Цена: Бесплатный старт (400 кредитов), подписка от $8/мес

Бесплатный старт (400 кредитов), подписка от $8/мес Плюсы: Красивый дизайн, быстрая генерация, русский язык

Красивый дизайн, быстрая генерация, русский язык Минусы: Водяной знак в бесплатной версии, разный размер слайдов в PPTX

Водяной знак в бесплатной версии, разный размер слайдов в PPTX Ограничения бесплатной версии:до 10 слайдов

Presentacium.ru

Цена: Две презентации в сутки бесплатно, подписка 399 руб.

Две презентации в сутки бесплатно, подписка 399 руб. Плюсы: Русский язык, создание графиков и диаграмм, совместимость с PowerPoint, красивые шаблоны в премиум.

Русский язык, создание графиков и диаграмм, совместимость с PowerPoint, красивые шаблоны в премиум. Минусы:Иногда бывают ошибки в тексте

Microsoft 365 Copilot in PowerPoint

Цена: Требуется подписка Copilot

Требуется подписка Copilot Плюсы: Нативная интеграция, работа с корпоративными шаблонами

Нативная интеграция, работа с корпоративными шаблонами Минусы:Дорого, ограниченный функционал (только из Word)

MagicSlides (для Google Презентаций)

Цена: 3 презентации бесплатно, подписка от $6/мес

3 презентации бесплатно, подписка от $6/мес Плюсы: Работает прямо в Google Slides

Работает прямо в Google Slides Минусы:Проблемы с русским языком и картинками

Claude Design

Новинка 2026 годаот Anthropic. Создаёт прототипы и презентации по текстовому описанию. Экспортирует в PPTX, PDF или Canva .

5 главных ошибок при создании презентаций с помощью ИИ

Слишком общий промпт

«Сделай презентацию» — это как сказать повару «приготовь еду». Чем точнее запрос, тем лучше результат .

Слепая вера в факты

ИИ может генерировать убедительные, но абсолютно выдуманные данные . Всегда перепроверяйте цифры.

Слишком много текста

Нейросети любят пункты. Но 10 пунктов на слайде — это перебор . Оставляйте только ключевые тезисы.

Неправильные картинки

ИИ может вставить изображение «рукопожатия» в презентацию про IT-стартап. Это выглядит странно. Лучше заменить на иконки или схемы .

Игнорирование аудитории

То, что работает для студентов, не подойдёт для совета директоров. Всегда указывайте в промпте, кто будет смотреть презентацию.

Заключение: ИИ не заменит вас, но сэкономит часы

Создание презентации с помощью ИИ за 5 минут — это реальность 2026 года. Но ключевое слово здесь — «помощь». ИИ генерирует структуру, тезисы и дизайн, а вы наполняете презентацию смыслом, проверяете факты и добавляете свой личный опыт.

Это как работать с талантливым ассистентом: он делает черновик, а вы превращаете его в шедевр. Используйте этот гайд как инструкцию, экспериментируйте с разными сервисами и промптами — и вы удивитесь, насколько быстрее и проще станет подготовка к выступлениям.

Главный совет: не пытайтесь сделать идеальную презентацию с первого раза. Сначала получите черновик, а затем дорабатывайте его — так вы сэкономите время и получите качественный результат.

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