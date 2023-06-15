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Пошла по грибы и заблудилась в тумане. На помощь женщине пришел «КРЫМ-СПАС»

Пошла по грибы и заблудилась в тумане. На помощь женщине пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:24 15.06.2023

Накануне вечером спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали женщину из горно-лесной зоны.

В 21:00 в МЧС поступила информация о том, что во время прогулки в лесном массиве в районе села Красноселовка, Белогорского района, женщина во время сбора грибов потеряла ориентиры. Из-за темного времени суток и густого тумана самостоятельно выйти к населенному пункту не может. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.

После сбора и уточнения информации, к предполагаемому месту немедленно выдвинулась дежурная смена сотрудников Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», — рассказали в МЧС РК. —  В течение двух часов пострадавшая была обнаружена в районе Ускутских водопадов.

Сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали женщину на служебном автомобиле в населенный пункт и передали родственникам. В медицинской помощи она не нуждалась. Также, с ней была проведена профилактическая беседа о правилах поведения в горно-лесной местности.

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