 Послание Президента России Федеральному собранию. Ключевые тезисы

Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». На церемонии присутствовали около 1300 человек: члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ России.

О чем же говорил Президент. Тезисно.

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Если доходы низкие, семьи должны получать дополнительные выплаты на первого и второго ребенка. Это в среднем более 11 тысяч рублей. Президент сообщил, что 70-80% семей с низкими доходами в России — это семьи с детьми.

Государство будет помогать в переобучении граждан с низкими доходами.

Путин продлил программу материнского капитала — минимум до 31 декабря 2026 года.

С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца.

Размер маткапитала будет увеличен. С этого года размер материнского капитала составляет 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка сумма увеличится еще на 150 тысяч. Ежегодно материнский капитал будет индексироваться.

Льготная ставка на ипотеку для семей с детьми распространится на всю сумму кредита (под 2%).

Президент предложил обеспечить горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс (с 1 сентября этого года).

В школах нужно ввести дополнительные места и обеспечить детям все комфортные условия.

С 1 сентября классным руководителям в школах будут доплачивать по 5 тысяч рублей из федерального бюджета.

Путин предложил ежегодно увеличивать число мест в региональных вузах.

Нужно заняться жилищной проблемой врачей и фельдшеров.

В медицинские вузы изменится порядок приема — места должны стать целевыми.

В этом году будет внедряться новая система оплата труда в здравоохранении.

Темпы роста ВВП в 2021 году должны быть выше мировых.

Уровень инфляции в стране – всего 3%.

Нужно завершить реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.

Россия способна достичь такого же прорыва в искусственном интеллекте, цифровых технологиях, генетике, как и в обороне.

Необходимо ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики.

Путин дал поручение подготовить и реализовать проект «Доступный интернет»: по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным Интернет-сервисам.

Мы должны защитить правду о Победе: в России будет создан комплекс архивных документов по второй мировой войне.

Россия не будет никому ничего навязывать в сфере вооружений. Другим странам придется догонять нашу страну.

Путин заявил, что не видит необходимости в новой Конституции, но предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Основной Закон.

Претенденты на пост президента РФ должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Нужно закрепить регулярную индексацию пенсий в Конституции. А также норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Путин заявил о необходимости повысить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. Кроме того, в Конституции также нужно закрепить роль и статус Госсовета.

Президент предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры Премьера.

Для повышения качества законодательства нужно усилить роль Конституционного суда.

Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

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Фото: kremlin.ru.