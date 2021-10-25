После 7 ноября школьников переводить на «дистант» не собираются

Российских школьников не планируется переводить на дистанционное обучение после каникул первой недели ноября. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. С 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период для многих школ совпадает с каникулами. Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в это время, — цитирует Министра « Интерфакс «.

По словам Кравцова, там, где по решению глав регионов нерабочие дни начнутся до 30 октября, школы также могут уйти на каникулы раньше.