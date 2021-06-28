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После июньских ливней Большой Ялте хватит воды на год вперед

После июньских ливней Большой Ялте хватит воды на год вперед

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 28.06.2021

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в водохранилищах, питающих регион накоплен годовой запас воды.

После осадков, которые принял Крым в этом месяце, объем воды в Загорском водохранилище — 24 325 кубометров (полезный – почти 22 тысячи), в Счастливенском — 11 306 (полезный – почти 11 тысяч).  По данным «Водоканала ЮБК», это больше, чем на год для всей Большой Ялты при круглосуточной подаче и полном отсутствии притоков. И это тоже итог жутких ливней. Наверное, самый позитивный из всех, — написала Павленко на своей странице в Facebook.

После июньских ливней Большой Ялте хватит воды на год вперед

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.

После июньских ливней Большой Ялте хватит воды на год вперед

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