После июньских ливней Большой Ялте хватит воды на год вперед

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в водохранилищах, питающих регион накоплен годовой запас воды.

После осадков, которые принял Крым в этом месяце, объем воды в Загорском водохранилище — 24 325 кубометров (полезный – почти 22 тысячи), в Счастливенском — 11 306 (полезный – почти 11 тысяч). По данным «Водоканала ЮБК», это больше, чем на год для всей Большой Ялты при круглосуточной подаче и полном отсутствии притоков. И это тоже итог жутких ливней. Наверное, самый позитивный из всех, — написала Павленко на своей странице в Facebook .