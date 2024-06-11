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После капитального ремонта открыли исторический центр Алупки

После капитального ремонта открыли исторический центр Алупки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:03 11.06.2024

На улицах Амет-Хана Султана и Фрунзе проведены выставки картин алупкинских художников, бесплатные экскурсии, день открытых дверей в музее «История Алупки», активности для детей.

Благоустройство исторического центра города Алупки стало ярким примером взаимодействия власти и бизнеса, когда на выделенные федеральные средства по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются комфортные условия для отдыха и сохраняется историческая ценность города, что особенно ценно. Была проведена большая работа. В этом году Алупка станет туристическим открытием для гостей и жителей Крыма, и мы с удовольствием приглашаем посетить этот возрожденный уголок Южного берега Крыма, познакомиться с его достопримечательностями. Уверен, что и сами жители Алупки рады таким преобразованиям, ведь дополнительный турпоток повысит экономические показатели не только в туризме, но и в смежных отраслях, – цитирует пресс-служба администрации Ялты министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

В рамках реконструкции Старого города в едином стиле оформили фасады зданий, установили знаки навигации, организовали зоны отдыха, на прежнее место вернули питьевой фонтан 1847 года. Первая очередь предполагала реконструкцию исторического пешеходного маршрута протяжённостью около 1 км, включающего улицу Амет-Хана Султана, площадь у памятника Ленину, часть улицы Фрунзе и лестницу «108 ступеней».

«Старый город» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов, проводившемся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На капитальный ремонт из федерального бюджета было выделено 250 миллионов рублей. У нас появилась еще одна точка притяжения для наших гостей. Теперь прогуливаясь по исторической части Алупки, попадаешь в особую атмосферу, которую когда-то придал городу известный архитектор Николай Петрович Краснов. Благодарю всех причастных за реализацию таких прекрасных проектов. Продолжаем и дальше преображать наш родной город, — отмечает Константин Шимановский. 

Проект предполагал объединение объектов туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство и в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».  В его рамках выполнены работы по перекладке порядка 6 тысяч квадратных метров брусчатки, проложены трубы водопровода и канализации, демонтированы 2 здания (с собственниками достигли согласия обменять их квартиры на аналогичные по площади в любой точке муниципалитета. Теперь у них квартиры в одной из новостроек Ялты) напротив памятника Амет- Хану Султану, смонтирована сцена, размещены зоны отдыха, установлены скамейки, заменены и отреставрированы фонари освещения, сделана навигация — указатели, фасады к одному стилю, заменены вывески. Отреставрированы 108 ступеней лестницы — не просто заменены, а каждая ступень вынималась, очищалась, укладывалась на новый бетонный раствор.  На улице Амет -Хана восстановлена подпорная стена, рухнувшая в ЧС в ноябре 2023 года (на это из муниципального бюджета направили 25 млн рублей), везде установлены ограждения по ул. Ленина.

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Старинный питьевой фонтан 1847 года также возвратили на улицу Амет-Хана Султана. Он был обнаружен случайно, на одном из частных огородов. Как туда попал – неизвестно, но теперь вернулся на свое историческое место, где оборудована фотозона.

Новое благоустроенное комфортное пространство стало настоящим центром притяжения для жителей и гостей Алупки, причём отдельного внимания заслуживают муралы. К оформлению исторической части города подключились художники не только Ялты, но и Симферополя, Керчи, Ростова-на-Дону, Пермского края. Предприниматели привели в порядок фасады, вывески, установили узорчатые наличники, адресные аншлаги.

Эстетический облик фасадов зданий, находящихся в границах проекта, стали обдумывать ещё на старте, ведь туристы должны чувствовать себя здесь как в сказке, а местные жители – в этой сказке жить. Мне кажется, у нас получилось. Финальной точки ждали с нетерпением, и теперь можно точно сказать — наш прекрасный бриллиант Алупка получил достойную оправу!  Конечно же, всё стало возможным благодаря поддержке Главы Республики Сергея Валерьевича Аксенова, федерального центра! Вместе мы сделали прекрасный объект, — говорит глава администрации Янина Павленко и приглашает посетить Алупку и прогуляться по ее историческому центру. 

После капитального ремонта открыли исторический центр Алупки После капитального ремонта открыли исторический центр Алупки После капитального ремонта открыли исторический центр Алупки После капитального ремонта открыли исторический центр Алупки После капитального ремонта открыли исторический центр Алупки

Подробнее о проекте можно почитать по ссылке https://travelcrimea.com/kuda-poehat/20240601/3270239.html

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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