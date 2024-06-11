После капитального ремонта открыли исторический центр Алупки

Благоустройство исторического центра города Алупки стало ярким примером взаимодействия власти и бизнеса, когда на выделенные федеральные средства по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются комфортные условия для отдыха и сохраняется историческая ценность города, что особенно ценно. Была проведена большая работа. В этом году Алупка станет туристическим открытием для гостей и жителей Крыма, и мы с удовольствием приглашаем посетить этот возрожденный уголок Южного берега Крыма, познакомиться с его достопримечательностями. Уверен, что и сами жители Алупки рады таким преобразованиям, ведь дополнительный турпоток повысит экономические показатели не только в туризме, но и в смежных отраслях, – цитирует пресс-служба администрации Ялты министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

В рамках реконструкции Старого города в едином стиле оформили фасады зданий, установили знаки навигации, организовали зоны отдыха, на прежнее место вернули питьевой фонтан 1847 года. Первая очередь предполагала реконструкцию исторического пешеходного маршрута протяжённостью около 1 км, включающего улицу Амет-Хана Султана, площадь у памятника Ленину, часть улицы Фрунзе и лестницу «108 ступеней».

«Старый город» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов, проводившемся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На капитальный ремонт из федерального бюджета было выделено 250 миллионов рублей. У нас появилась еще одна точка притяжения для наших гостей. Теперь прогуливаясь по исторической части Алупки, попадаешь в особую атмосферу, которую когда-то придал городу известный архитектор Николай Петрович Краснов. Благодарю всех причастных за реализацию таких прекрасных проектов. Продолжаем и дальше преображать наш родной город, — отмечает Константин Шимановский.

Проект предполагал объединение объектов туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство и в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В его рамках выполнены работы по перекладке порядка 6 тысяч квадратных метров брусчатки, проложены трубы водопровода и канализации, демонтированы 2 здания (с собственниками достигли согласия обменять их квартиры на аналогичные по площади в любой точке муниципалитета. Теперь у них квартиры в одной из новостроек Ялты) напротив памятника Амет- Хану Султану, смонтирована сцена, размещены зоны отдыха, установлены скамейки, заменены и отреставрированы фонари освещения, сделана навигация — указатели, фасады к одному стилю, заменены вывески. Отреставрированы 108 ступеней лестницы — не просто заменены, а каждая ступень вынималась, очищалась, укладывалась на новый бетонный раствор. На улице Амет -Хана восстановлена подпорная стена, рухнувшая в ЧС в ноябре 2023 года (на это из муниципального бюджета направили 25 млн рублей), везде установлены ограждения по ул. Ленина.

Старинный питьевой фонтан 1847 года также возвратили на улицу Амет-Хана Султана. Он был обнаружен случайно, на одном из частных огородов. Как туда попал – неизвестно, но теперь вернулся на свое историческое место, где оборудована фотозона.

Новое благоустроенное комфортное пространство стало настоящим центром притяжения для жителей и гостей Алупки, причём отдельного внимания заслуживают муралы. К оформлению исторической части города подключились художники не только Ялты, но и Симферополя, Керчи, Ростова-на-Дону, Пермского края. Предприниматели привели в порядок фасады, вывески, установили узорчатые наличники, адресные аншлаги.

Эстетический облик фасадов зданий, находящихся в границах проекта, стали обдумывать ещё на старте, ведь туристы должны чувствовать себя здесь как в сказке, а местные жители – в этой сказке жить. Мне кажется, у нас получилось. Финальной точки ждали с нетерпением, и теперь можно точно сказать — наш прекрасный бриллиант Алупка получил достойную оправу! Конечно же, всё стало возможным благодаря поддержке Главы Республики Сергея Валерьевича Аксенова, федерального центра! Вместе мы сделали прекрасный объект, — говорит глава администрации Янина Павленко и приглашает посетить Алупку и прогуляться по ее историческому центру.

Подробнее о проекте можно почитать по ссылке https://travelcrimea.com/kuda-poehat/20240601/3270239.html

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта