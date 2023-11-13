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После капремонта в крымском селе Победное открылась детская школа искусств

После капремонта в крымском селе Победное открылась детская школа искусств

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 19:58 13.11.2023

Состоялось открытие Победненской детской школы искусств Джанкойского района после капитального ремонта. Как сообщили в Совмине РК, мероприятия в рамках модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств выполнены благодаря проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Стоимость работ составила 24,6 млн. рублей. Для приведения учреждения в надлежащее состояние были произведены работы по капитальному ремонту кровли, системам водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, пожарно-охранной сигнализации, отделке помещений, устройству теплового пункта, а также благоустройству территории, — отметили в республиканском правительстве.

После капремонта в крымском селе Победное открылась детская школа искусств

В школе обучаются 90 учащихся по направлениям: фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, хоровое и сольное пение, хореографическое творчество, функционируют вокально-хоровой коллектив «Антэм», ансамбль скрипачей «Кантабиле», хореографический ансамбль «Мозайка».

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После капремонта в крымском селе Победное открылась детская школа искусств

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