После капремонта в Севастополе открылся сквер у храма святых апостолов Петра и Павла

О завершении капремонта сквера на Центральной горке (у храма святых апостолов Петра и Павла) сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Многие севастопольцы помнят, как он выглядел до начала работ: разбитый асфальт, старые лавочки, отсутствие освещения и разрушенные колонны у входа. Сейчас пространство преобразилось. Работы проводились по проекту архитекторов и студентов Института развития города СевГУ. Кстати, этот проект взял бронзу на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие». Задача была восстановить и обновить сквер, не меняя его облика, оставив органичное сочетание с храмом, соседними зданиями и архитектурой Центрального городского холма, — рассказал Развожаев.

По словам главы города, в сквере обустроено устойчивое бетонное покрытие, на него уложили камень травертин (по качеству и цвету он отлично сочетается с инкерманским камнем).

Травертин применяется у нас в городе впервые; архитекторы заверили, что он будет красиво «стареть», придавая скверу индивидуальность. В сквере поставили водорозетки и создали системы водоотведения, установили освещение, видеокамеры, установили удобные скамейки, урны, засеяли газон. Колонны из инкерманского камня, которые были при входе, полностью восстановили по архивным материалам, — отметил губернатор Севастополя.

Что же касается самого храма святых апостолов Петра и Павла, его реставрация запланирована на 2025 год.