В Севастополе озвучили итоги месяца чистоты

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева подвели итоги общегородского месяца чистоты. За это время в городе прошли три субботника — 21 марта, 4 апреля и 25 апреля. В них приняли участие сотрудники правительства, подведомственных организаций, муниципалитетов, участники программы «Севастополь — город героев», жители города. Всего — более 4 тысяч человек.

По итогам месяца чистоты в порядок привели 117 территорий. Севастопольцы убрали парки, скверы, зеленые зоны, памятные места, общественные пространства. Всего собрано почти 1 100 кубометров мусора.

Заключительный субботник состоялся 25 апреля. В нем приняли участие почти 1 700 человек. За один день привели в порядок 40 территорий, собрали порядка 350 кубометров мусора.

Месячник чистоты традиционно проводится в Севастополе в преддверии майских праздников, Дня Победы и годовщины освобождения города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя