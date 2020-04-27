После «нашествия коронавируса» россиян призвали готовиться к «новой нормальности»

Наша жизнь уже никогда не будет прежней.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян готовиться к изменениям в жизни после окончания пандемии. По ее словам, после коронавируса наступит «новая нормальность».

Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас наступает теперь новая нормальность. Мы должны будем поменять свои привычки, — сказал она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .

По словам Поповой, будет введен целый ряд новых правил для предприятий общественного питания.

Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и посетителей, — пояснила глава Роспотребнадзора.

Очевидно, что во многих сферах ужесточатся проверки, а часть бизнеса окончательно уйдет в онлайн, вероятно изменятся санитарные требования и при пересечении границ. Словом, наша жизнь уже никогда не будет прежней.