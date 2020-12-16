После новогодних праздников и Алушта переходит на подачу воды по графику

Вслед за Симферополем, селами Симферопольского и Бахчисарайского райнов, а также Ялты, на водоснабжение по графику переходит и Алушта. Но только после новогодних и рождественских праздников, то есть в конце первой декады января.

Вопрос водообеспечения региона один из актуальных на сегодняшний день. На заседании рабочей группы обсудили подачу воды потребителям по графику. Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график. Все, что будет необходимо — водовозки и емкости будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона. О всех изменениях в подаче воды потребителям администрация города будет сообщать заблаговременно, — написала на своей странице в Facebook глава администрации Алушты Галина Огнева.

В ГУП РК «Вода Крыма» подтвердили: решение об ограничениях подачи воды в Алуште принято.