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После обращения депутата Госдумы РЖД назначили дополнительные поезда в
фото: pikist.com

После обращения депутата Госдумы РЖД назначили дополнительные поезда в Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:20 14.06.2024

ОАО «РЖД» рассмотрело обращение члена комитета Госдумы по экономической политике Эдуарда Кузнецова («Единая Россия») о выделении дополнительных поездов в сторону Краснодарского края и Республики Крым, принято решение о назначении нескольких дополнительных поездов. Об этом сообщил ТАСС Кузнецов.

ОАО РЖД рассмотрено Ваше обращение по вопросу выделения дополнительных поездов в период летних отпусков в сторону Краснодарского края и Республики Крым. В целях обеспечения транспортной мобильности населения в сообщении с Краснодарским краем и Республикой Крым, пополнение составов регулярных поездов производится на наиболее востребованных направлениях. Помимо поездов дальнего следования, курсирующих в южном направлении в настоящее время, принято решение о назначении дополнительных поездов по следующим маршрутам: — № 551/552 по маршруту Нижний Новгород — Симферополь периодичностью 2 раза в 10 дней; — № 177/178 по маршруту Москва — Симферополь периодичностью 2 раза в 10 дней; — № 275/276 по маршруту Москва — Анапа периодичностью 4 раза в 10 дней, — говорится в письме, подписанном замгендиректора РЖД Иваном Колесниковым.

Ранее Кузнецов направил обращение главе РЖД Олегу Белозерову, в котором просил сообщить, планируется ли выделение дополнительных поездов «в период летних отпусков в сторону Краснодарского края и Республики Крым и в каком количестве, в целях информирования граждан». По словам депутата, сейчас большинство билетов на поезда дальнего следования, направляющиеся в сторону Черного моря, выкуплены, и альтернативным транспортом может стать лишь автомобильный, «который по целому ряда параметров уступает железнодорожному».

источник: ТАСС

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