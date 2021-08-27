После обращения на прямую линию Президента крымской семье помогли оформить статус многодетной

Эксперты Общероссийского народного фронта помогли семье Трубиных в Крыму оформить статус многодетной и решить вопрос с поступлением 7-летней дочери в первый класс. С просьбой помочь решить бюрократические вопросы из-за переезда семьи в Крым мама семья Лилия обратилась к лидеру ОНФ, Президенту России Владимиру Путину в рамках Прямой линии 2021.

Мы являемся многодетной семьей, у нас трое младших детей проживают с нами в Крыму и двое старших в Ульяновской области с бабушкой. Не можем получить удостоверение многодетной семьи — отказывают из-за отсутствия регистрации по месту жительства в Крыму. Нашей дочери 7 лет, но её не берут в школу без прописки, — обратилась Лилия за помощью.

Эксперты ОНФ в рамках проекта «Прямая линия. Продолжение» связались с семьей и передали информацию профильным органам власти с просьбой помочь в скорейшем времени, ведь уже через несколько недель начнется новый учебный год. Представители Министерства образования встретились с обратившейся мамой — вопрос по устройству дочери в школу уже решен и с 1 сентября девочка пойдет в одну из школ Симферопольского района, что касается вопроса получения статуса многодетной семьи, то поскольку отец семейства является командированным сотрудником и имеет договор социального найма жилья, вопрос о выдаче удостоверения решили в самые сжатые сроки.

И уже сейчас справедливость восторжествовала — спустя несколько лет фактически многодетная семья получила юридический статус и долгожданные удостоверения в социальном центре. А это означает, наконец, положенные по закону льготы, налоговые вычеты и субсидии для многодетной семьи со стороны государства. Трубины сердечно поблагодарили общественников за помощь, без работы волонтеров и прямой линии Президента в решении этого вопроса они уже просто не верили.

Обычная бюрократическая формальность может стать причиной настоящей беды. Казалось бы, обыкновенная практика переезда семьи вместе с отцом по командировке в другой регион, но внезапно появляются и сложности с признанием статуса многодетной и с поступлением в школу детей. Хочется поблагодарить представителей крымских властей, которые оперативно отработали и решили этот вопрос, — отмечает руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

фото: пресс-служба ОНФ