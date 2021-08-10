После обрушения стены здания в центре Симферополя частично перекрыта улица Пушкина

Власти Симферополя разработали меры по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением здания по улице Пушкина, 3.

Напомним, сегодня утром (по уточненным данным, в 7:35) произошло обрушение межэтажных перекрытий и части стены здания по адресу: улица Пушкина, 3. Незамедлительно были приняты меры по ограничению прохода и недопущению в здание граждан.

По данным министерства культуры РК, в марте текущего года был заключён контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ части здания, в которой располагалась Крымская государственная филармония. Проект был разработан с учётом того, что здание является объектом культурного наследия. При этом, на этапе разработки проектной документации специалистами было установлено неудовлетворительное состояние несущих балок межэтажных перекрытий.

В Академии строительства и архитектуры КФУ отметили, что с учётом уже произошедших разрушений, гарантировать целостность всего здания невозможно. В оперативном порядке необходимо выполнить комплекс мероприятий по укреплению фасада здания.

Принимая во внимание данное обстоятельство, в рамках заседания было принято решение о проведении расчётов по определению потенциально опасной зоны, вплоть до полного ограничения движения на участке улицы Пушкина. Для обеспечения безопасности будет установлено ограждение, а также организовано дежурство сотрудников полиции. Вход во внутренний двор со стороны улицы Пушкина ограничен, — сообщили в администрации Симферополя.

С представителями ресурсоснабжающих организаций отработан вопрос ограничения подачи электроэнергии, воды и газа для недопущения аварийных ситуаций. Кроме того, в сжатые сроки будет проведено обследование для оценки состояния здания. Только после получения заключения может быть принято решение о корректировке мер безопасности.

Подводя итоги, глава администрации города акцентировал внимание на необходимости реализации исчерпывающих мер по обеспечению безопасности граждан.

Главная задача – обеспечить безопасность для жизни и здоровья граждан, поэтому мы должны ограничить их пребывание в прилегающих зданиях, ограничить проход по улице Пушкина и по двору. Сейчас поставлена задача сделать соответствующие экспертизы и понять, возможно ли дальнейшее обрушение. Юридическим и физическим лицам будет рекомендовано перемещение из здания. Специальная комиссия уже работает на месте. Возможно, будет принято решение о перекрытии участка улицы Пушкина, — подытожил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.