После удара ВСУ по Форосу в больнице находятся 14 человек
После удара ВСУ по Форосу в больнице находятся 14 человек
фото: © РИА Новости . Николай Хижняк

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 23.09.2025

Пострадавшие при ударе украинских беспилотников по Форосу продолжают получать лечение в Ялтинском многопрофильном медицинском центре Федерального медико-биологического агентства», двое из них по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Крыма.

По данным ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», по состоянию на 23 сентября стационарное лечение получают 14 человек, пострадавших при ударе вражеских БПЛА в поселке Форос. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. В результате ударов три человека погибли и 16 ранены. Среди раненых — двое граждан Белоруссии.

СК возбудил дело о теракте.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 15

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

