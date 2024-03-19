После вмешательства прокуратуры в Симферополе очищен от отходов пруд Сергеевский

Прокуратура города Симферополя провела проверку по вопросу соблюдения требований природоохранного законодательства. Установлено, что в районе пруда Сергеевский размещаются твердые коммунальные и древесные отходы, а также резиновые и пластмассовые изделия.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации города Симферополя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Муниципальным бюджетным учреждением «Город» проведены мероприятия по уборке прибрежной зоны водного объекта от отходов производства и потребления, — сообщили в прокуратуре.

Сергеевский и Нижний Сергеевский пруды расположены в районе улицы Ковыльной. Пруды сложно назвать ухоженными водоемами, хотя здесь немало рыбаков. В теории эти места можно знатно благоустроить и устроить зоны отдыха, благо густонаселенный микрорайон Загородный – рядом. Но пока в округе прудов «плодятся» лишь несанкционированные свалки.

Фото: прокуратура РК.