После ВМФ молодые лидеры из других стран посетили «Таврида.АРТ»

Иностранная молодежная делегация — участники ВФМ-2024 — посетила арт-кластер «Таврида» (проект Росмолодёжи). Визит состоялся 13 марта в рамках региональной программы Фестиваля, где арт-кластер стал финальной точка тура по Республике Крым.

По окончании Всемирного фестиваля молодёжи молодых лидеров из зарубежных стран пригласили посетить регионы страны, где они бы смогли более глубоко познакомиться с культурой и обычаями России. Крым не стал исключением. Здесь участники увидели памятные места, достижения и социально значимые культурные объекты республики.

«Таврида» приняла у себя 33 молодых человека из 21 страны: Перу, Гватемалы, Ирака, Люксембурга, Иордании, Бразилии, Индонезии, Сербии, Молдовы, Марокко, Казахстана, Аргентины, Мальдив, Непала, Мексики, Парагвая, Ливана, Болгарии, Узбекистана, Кыргызстана и Абхазии. Это молодые лидеры из разных сфер: образование, искусство, экономика, журналистика, инженерия, технологии, законодательство, правозащитные и молодежные организации.

В рамках посещения арт-кластера иностранные гости познакомились с возможностями Академии творческих индустрий «Меганом» и осмотрели арт-объекты на фестивальной площадке, а также отобедали блюдами русской кухни.

Хочу отметить высокий уровень того, как в Академии все сделано — с умом, по-философски: у меня здесь сразу появляется желание творить. И тут все для этого есть: и интерактивные классы, и современное оборудование, и продуманное пространство для творчества. Это не классическое место, где ты сидишь за партой, — тут понимают, что креативные люди должны иногда постоять, полежать, побиться головой об стену, чтобы свои идеи довести до реального проекта. И здесь действительно чувствуется, что это делали творческие люди для творческих людей, — своим впечатлением поделился Артем Рудковский, бизнес-девелопер, проживающий в Люксембурге.

На протяжении экскурсии члены делегации с интересом отмечали для себя новый подход в обучении и масштаб возможностей, которые предоставляет «Таврида.АРТ», а некоторые поделились мыслью о том, что хотели бы вернуться на «Тавриду» сами или пригласить сюда своих соотечественников.

То, что я здесь вижу, очень впечатляет, и я рад, что познакомился с таким масштабным пространством для творчества, которое может оказывать большое влияние. Во многих странах искусству не уделяется так много внимания, как здесь. Например, мой город богат на искусство, и я был бы очень рад, если бы наши художники смогли приехать сюда, познакомиться с русскими коллегами и прочувствовать новое для себя искусство. А еще впечатляет фестивальная площадка! Считаю, что во всех странах должна быть такая же! — отметил координатор проектов по развитию международной НПО, занимающейся защитой прав детей в Парагвае, Роман Куйер.

Всемирный фестиваль молодёжи проходил на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Организатором Всемирного фестиваля молодёжи выступило Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), оператор ВФМ-2024 — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи. Арт-кластер «Таврида» выступил контентным партнером события и представил в программе Фестиваля серию проектов, демонстрирующих достижения молодого искусства современной России. После завершения программы в «Сириусе» стартовала региональная программа ВФМ — делегации иностранных участников отправились в поездки по регионам России.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»