Последнее не заберут: приставы могут потребовать от банка сохранить минимальный доход гражданина

Физлицо (должник в исполнительном производстве) получит право подать приставам заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. Если у гражданина есть иждивенцы, он сможет попросить суд уберечь от взыскания более крупную сумму. Правила заработают 1 февраля.
Речь идет о прожиточном минимуме для трудоспособного населения в целом по России (сейчас это 13 793 руб.). Если в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения выше, применять будут его.
Если с заявлением все в порядке, пристав зафиксирует в постановлении необходимость сохранить доход. Банки будут обязаны соблюдать это требование, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или возмещение ущерба от преступления.
Предусмотрели и другие положения.
Документ: Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ
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