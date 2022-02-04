Последнее не заберут: приставы могут потребовать от банка сохранить минимальный доход гражданина

Физлицо (должник в исполнительном производстве) получит право подать приставам заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. Если у гражданина есть иждивенцы, он сможет попросить суд уберечь от взыскания более крупную сумму. Правила заработают 1 февраля.

Речь идет о прожиточном минимуме для трудоспособного населения в целом по России (сейчас это 13 793 руб.). Если в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения выше, применять будут его.

Если с заявлением все в порядке, пристав зафиксирует в постановлении необходимость сохранить доход. Банки будут обязаны соблюдать это требование, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или возмещение ущерба от преступления.

Предусмотрели и другие положения.

Документ: Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ

Источник: КонсультантПлюс

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