Последние данные о подтоплениях в Керчи и Ялте (информация на вечер 22 июня)

В Керчи в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 88 человек, пострадавших от стихийного бедствия (из них 19 – дети).

Как сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, люди находятся в комфортных условиях. Все — обеспечены трехразовым питанием.

Для нас сейчас важно, чтобы ни один пострадавший не остался без поддержки. Керчане будут находиться в пунктах временного размещения столько, сколько нужно, — подчеркнул градоначальник.

Уже принято 755 обращений на возмещение материального ущерба.

В Ялте также подсчитывают ущерб, и принимают заявления от людей. В регионе создано 11 рабочих групп. В ЕДДС поступило 137 заявок о компенсации причиненного ущерба.

Остается подтопленным 21 жилой многоквартирный дом. По частным домовладениям информация уточняется.

Отключено от газоснабжения: в Ялте — 20 абонентов, в Гурзуфе — 371 и 4 пансионата.

По информации ГУП РК «Водоканал ЮБК» водоснабжение в Большой Ялте восстановлено. Тем не менее организован подвоз питьевой воды населению.

Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым.