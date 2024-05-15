«Последние звонки» в крымских школах прозвучат на следующей неделе

По информации республиканского министерства образования, в пятницу, 24 мая во всех крымских школах прозвучит «Последний звонок».
24 мая 2024 года в 539 общеобразовательных организациях Республики Крым пройдут торжественные линейки, посвященные празднику «Последний звонок», – говорится в сообщении минобраза РК.
Для 11-классников это будет разгар сдачи ЕГЭ. Итоговая аттестация в этом году проходит в период между 23 мая и 5 июля. Почти 19 тысяч 9-класников пройдут итоговую аттестацию с 21 мая по 2 июля.
Сообщается, что все пункты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов будут оснащены средствами видеонаблюдения, а также необходимой техникой для осуществления печати и сканирования экзаменационных материалов.
Выпускные вечера для 11-классников (а их в этом году свыше 9 тысяч) пройдут 28 и 29 июня.
Фото: rk.gov.ru
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